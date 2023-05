Zaskakująco tańszy koszyk (Koszyk inflacyjny portElu)

Niby ten sam sklep, niby te same zakupy, ale z "Koszykiem inflacyjnym portElu" nigdy nic nie wiadomo. W kwietniu za nasz stały zestaw produktów zapłaciliśmy dużo więcej, w maju – dużo mniej. Jednak po kolei.

Nasz inflacyjny koszyk w obecnej formie funkcjonuje od roku. Rzadko zdarzało się, że za zakupy płaciliśmy mniej, często były one mniej lub bardziej droższe. Tym razem pozytywnie się zaskoczyliśmy. Najpierw jednak tradycyjnie przypomnijmy ceny w kwietniu:

- ser cheddar w plasterkach Mlekovita 300 g (11,99 zł), margaryna Rama 400 g (9,99), Masło Polskie 200 g (6,49), mleko Łaciate 3,2% 1l (3,99), Olej Kujawski 1l (10,94), jajka ściółkowe rozmiar L (9,78), dżem Łowicz czarna porzeczka 450 g (8,49), płatki Corn Flakes 500 g (9,99), płatki Cini Minis 250 g (6,81), herbata Saga 100 szt. (8,99), kabanosy wołowe Exclusive Tarczyński 90 g (7,49), czekolada Milka 100 g 2 szt. (8,98), makaron spaghetti Combino 500 g 2 szt. (7,98), kawa MK Cafe 500 g (29,99). Ostatecznie w markecie zostawiliśmy 141,90 zł.

Dziś Lidla odwiedziliśmy około południa. Parking wypchany, klientów sporo. Zanim podamy ceny, wspomnijmy o dwóch kwestiach, które nieco zmieniły nasz standardowy rytm zakupowy. Po pierwsze, kupiliśmy kabanosy wieprzowe, nie wołowe, bo tych drugich nie było. Wszystkie rodzaje według cen na półkach były jednak w tej samej cenie, pozostaje to więc bez wpływu na wynik końcowy. Dodatkowo warto zaznaczyć, że zwiększyła się ich gramatura – z 90 do 105 g. Po drugie, z półek wywiało margarynę, którą zwykle kupujemy, bo ta była na promocji. Stąd brakuje jej na paragonie, ale doliczamy do końcowego wyniku kwotę, za którą teoretycznie można ją było dziś kupić. A ceny wyglądały dziś następująco:

Margaryna była w promocji - szybko zniknęła z półki. Fot. Anna Dembińska

- ser cheddar w plasterkach Mlekovita 300 g (11,99 zł), margaryna Rama 400 g (7,99), Masło Polskie 200 g (6,49), mleko Łaciate 3,2% 1l (3,99), Olej Kujawski 1l (10,94), jajka ściółkowe rozmiar L (9,78), dżem Łowicz czarna porzeczka 450 g (5,99), płatki Corn Flakes 500 g (9,99), płatki Cini Minis 250 g (6,81), herbata Saga 100 szt. (8,99), kabanosy Exclusive Tarczyński 105 g (4,99), czekolada Milka 100 g 2 szt. (6,98), makaron spaghetti Combino 500 g 2 szt. (7,98), kawa MK Cafe 500 g (29,99). Mniej w stosunku do zeszłego miesiąca zapłaciliśmy więc za dżem, kabanosy i czekoladę, mniej zapłacilibyśmy też za wspomnianą już margarynę. Tym razem żaden z naszych stałych produktów nie podrożał, więc w zestawieniu z kwietniowymi zakupami nasz portElowy współczynnik inflacji obniżył się o 6.8 proc. Nie możemy się doczekać, by sprawdzić, co przyniesie czerwiec.

Czy spadek cen zaobserwowali w ostatnim czasie także nasi Czytelnicy? Zapraszamy do podzielenia się i dyskusji w komentarzach. Zakupy przekazaliśmy Bankowi Żywności w Elblągu.

- Zestawienie "koszyka inflacyjnego portElu":

- grudzień 2021 - 97,31 zł

- maj 2022 - 117,02 zł

- lipiec 2022 - 119 zł

- sierpień 2022 – 119,34 zł

- wrzesień 2022 - 123,95 zł

- październik 2022 – 128,21 zł

- listopad 2022 – 131,88 zł

- grudzień 2022 – 132,31 zł

- styczeń 2023 – 137,21 zł

- luty 2023 - 136,41 zł

- marzec 2023 – 136,15 zł

- kwiecień 2023 – 141,90 zł

- maj 2023 – 132,90 zł