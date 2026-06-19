Zmiana w Katedrze po 21 latach

Ksiądz prałat Stanisław Błaszkowski po 21 latach kierowania parafią katedralną pw. św. Mikołaja w Elblągu przechodzi na emeryturę. 1 lipca - decyzją biskupa elbląskiego - probostwo obejmie ks. kan. dr Grzegorz Puchalski.

Ks. prałat kan. Stanisław Błaszkowski urodził się 8 marca 1955 roku w Dziemianach, na terenie diecezji pelplińskiej. Święcenia prezbiteratu przyjął 3 lutego 1985 roku w Gdańsku. Posługę kapłańską rozpoczął jako wikariusz w parafii w Gdańsku-Brętowie. Następnie był proboszczem w Lichnowach, pierwszym proboszczem parafii Świętej Rodziny w Elblągu oraz proboszczem parafii św. Wojciecha w Elblągu. Jako pierwszy proboszcz parafii Świętej Rodziny organizował życie nowej wspólnoty parafialnej i prowadził dzieło budowy kościoła. Przez wiele lat pełnił także ważne funkcje w życiu diecezji elbląskiej. Był członkiem Rady Kapłańskiej i Kolegium Konsultorów, a w latach 1997–2022 pełnił urząd ekonoma diecezji elbląskiej. Od 2005 roku był proboszczem parafii katedralnej pw. św. Mikołaja w Elblągu.

- Czas jego 21-letniej posługi w katedrze był okresem intensywnej troski o najważniejszą świątynię diecezji. Dzięki licznym pracom remontowym i konserwatorskim katedra odzyskała swój blask, stając się nie tylko miejscem modlitwy i życia liturgicznego, ale także ważnym znakiem duchowego i historycznego dziedzictwa Elbląga. Jednym z wymiernych owoców tych działań było udostępnienie wieży katedralnej dla zwiedzających, dzięki czemu świątynia jeszcze pełniej otworzyła się na mieszkańców miasta, pielgrzymów i turystów - czytamy na stronie parafii katedralnej na Facebooku.

Nowym proboszczem parafii katedralnej zostanie ks. kan. dr Grzegorz Puchalski. Urodził się 30 maja 1966 roku w Lidzbarku Warmińskim, na terenie archidiecezji warmińskiej. Święcenia prezbiteratu przyjął 25 maja 1991 roku w Olsztynie. Jest doktorem teologii w zakresie katechetyki oraz kanonikiem gremialnym Kapituły Katedralnej Elbląskiej.

W pierwszych latach kapłaństwa posługiwał jako wikariusz w parafii Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Malborku. Był także zaangażowany w duszpasterstwo młodzieży oraz w organizację Elbląskiej Pielgrzymki Pieszej na Jasną Górę. W latach 1995–2001 odbywał studia na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.

Przez wiele lat ks. Grzegorz Puchalski był związany z formacją kapłańską i katechetyczną w diecezji elbląskiej. Pełnił funkcję dyrektora Wydziału Katechetycznego Kurii Diecezjalnej, wizytatora diecezjalnego, wykładowcy Pomezańskiego Instytutu Teologicznego oraz profesora katechetyki i pedagogiki w Wyższym Seminarium Duchownym w Elblągu. W latach 2004–2016 był rektorem elbląskiego seminarium duchownego. Był dyrektorem Centrum Nowej Ewangelizacji, członkiem gremiów doradczych i duszpasterskich diecezji, angażował się w formację stałą kapłanów, katechizację, duszpasterstwo powołań i nową ewangelizację. Posługiwał także jako proboszcz parafii w Stegnie oraz duszpasterz rodzin okręgu nadmorskiego. Obecnie pełni urząd wikariusza generalnego diecezji elbląskiej.

Parafia katedralna pw. św. Mikołaja w Elblągu jest jedną z najważniejszych wspólnot diecezji elbląskiej. To tutaj znajduje się katedra biskupa elbląskiego — miejsce głównych uroczystości diecezjalnych, modlitwy wielu pokoleń elblążan oraz jeden z najbardziej charakterystycznych symboli miasta.

Msza święta dziękczynna za 21 lat posługi ks. prałata kan. Stanisława Błaszkowskiego w parafii katedralnej zostanie odprawiona w niedzielę 28 czerwca o godz. 13.00. Powitanie nowego proboszcza, ks. kan. dr. Grzegorza Puchalskiego, odbędzie się w niedzielę 5 lipca.