Życiowe i kuchenne ewolucje
Projekt Moc Rodziny realizowany przez Elbląskie Centrum Usług Społecznych wkracza w kolejny etap. Jednym z jego elementów jest otwarcie kuchni treningowej, z której skorzystają usamodzielniający się wychowankowie pieczy zastępczej. Zobacz zdjęcia.
Jedną z usamodzielniających się wychowanek z rodzin zastępczych jest 24-letnia Joanna Gajewska.
- Uczę się w liceum dla dorosłych i praktykuję robienie paznokci, chcę być w przyszłości stylistką paznokci - mówi pochodząca z Elbląga Joanna Gajewska. Co sądzi o projekcie Moc Rodziny? – Myślę, że to jest świetna oferta do wykorzystania dla młodych – przyznaje. – Może więcej dzieci się otworzy na świat, trochę więcej będą do siebie przyswajać. Jak mamy codzienne spotkania, widać, że większość jest wycofana, boi się, nie jest chętna do rozmowy, ale z każdym tygodniem jest lepiej – podkreśla. – Młodzi ludzie mogą się nauczyć podstawowych rzeczy, pieczenie, mycie naczyń, nie trzeba od razu być jakimś master chefem – mówi o nowo otwartej kuchni treningowej. – Sama wyszłam z domu dziecka. Trudno jest odnaleźć się w tej samodzielności, bo jednak jesteśmy w tym sami. Po wyjściu z domu dziecka myślałam, że jestem sama, bo nie do końca byłam świadoma, że są ludzie, którzy mogą mi jeszcze pomoc, nie byłam tak poinformowana, jak to wszystko działa. Po 18-stce wyjechałam za granicę (...), po 20. roku życia wróciłam i zaczęłam znów chodzić do szkoły, parę razy zmieniałam w szkołę. Aktualnie zostało mi 1,5 roku nauki, potem chcę pisać maturę, robić kursy i zdobywać certyfikaty, bo chciałabym w przyszłości otworzyć swój salon. Mam nadzieję, że tu otrzymam pomoc z takimi kursami, słyszałam, że będzie taka możliwość – opowiada o swojej historii i planach nasza rozmówczyni.
- Potrzebujemy trochę pomocy w ustatkowaniu swojego życia, bo dotknęły nas dosyć duże zmiany. Trochę jesteśmy przygotowani, ale trochę na pewno brakuje, dlatego tutaj jesteśmy - mówi Szymon Mączkowski, świeżo upieczony 18-latek. – Chciałbym nauczyć się dbania o samego siebie, o stan psychiczny, materialny, o zaspokojenie swoich potrzeb, jak gotowanie, rozmowa... – wymienia. Odnosi się też do kuchennego treningu – Ogólnie sam umiem sobie gotować, ale nie jakieś zupy krem, tylko jakieś proste rzeczy. Na pewno mam tu jakieś pole do rozwoju - podkreśla.
- Treningi będą raz w tygodniu z podziałem na dwie grupy po pięć osób. Będziemy się uczyli gotowania od podstaw. Najpierw robimy listę zakupów, jedziemy po zakupy, przygotowujemy kuchnię, sprzątamy, korzystamy z przepisów - mówi jedna z trenerek w projekcie, Katarzyna Nowomiejska.
Uczestnicy będą poznawać różne kuchnie świata. Gotowanie to jednak zaledwie część większej całości.
- Będziemy zajmować się sprawami administracyjnymi, uczyć się pisania podań, korzystać z portali, które są dostępne dla obywateli – mówi Magda Czapiewska, kolejna trenerka w projekcie, która pomoże uczestnikom odnaleźć się w świecie urzędów, banków, ubezpieczeń etc.
Projekt zakłada też pomoc terapeutyczną dla uczestników. O niej pisaliśmy m. in. tutaj.
- Dzisiaj świętujemy. Zgodnie z mottem projektu Moc Rodziny chcemy się zmieniać dla was, dla mieszkańców, dla naszych wychowanków i chcemy pokazać, że nasz ośrodek jest miejscem, gdzie można przyjść (...) odpocząć, ale także porozmawiać na bardzo ważne tematy – mówiła Beata Kulesza, dyrektor ECUS. Mówiła m. in. o znaczeniu nowo otwartej kuchni. – Nawet, gdy ten projekt się skończy, ta kuchnia będzie dla nas wszystkich: dla rodzin, które mają obsługę asystenta rodziny, dla rodzin zastępczych czy też dla seniorów. W tym miejscu jest wiele spotkań – podkreśliła dyrektor.
W tym roku w tej części programu weźmie udział dziesięciu usamodzielniających się wychowanków pieczy zastępczej, w kolejnym następnych dziesięciu. Cały projekt Moc Rodziny jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus. Jego wartość to ponad 3,1 mln zł, wkład Funduszy Europejskich to 2,95 mln zł. Kto jeszcze skorzysta z projektu?
Realizacja projektu na terenie Gminy Miasto Elbląg ma na celu odejście od instytucjonalnej opieki nad dziećmi (np. domów dziecka) do bardziej rodzinnych form wsparcia, takich jak rodziny zastępcze poprzez wspieranie tych rodzin oraz ich wychowanków. W projekcie planujemy udzielić wsparcia 44 rodzicom zastępczym, 96 wychowankom pieczy zastępczej, 20 usamodzielnianym wychowankom pieczy zastępczej oraz 2 wychowankom placówek – podaje ECUS.