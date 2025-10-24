Życiowe i kuchenne ewolucje

Projekt Moc Rodziny realizowany przez Elbląskie Centrum Usług Społecznych wkracza w kolejny etap. Jednym z jego elementów jest otwarcie kuchni treningowej, z której skorzystają usamodzielniający się wychowankowie pieczy zastępczej. Zobacz zdjęcia.

Jedną z usamodzielniających się wychowanek z rodzin zastępczych jest 24-letnia Joanna Gajewska.

- Uczę się w liceum dla dorosłych i praktykuję robienie paznokci, chcę być w przyszłości stylistką paznokci - mówi pochodząca z Elbląga Joanna Gajewska. Co sądzi o projekcie Moc Rodziny? – Myślę, że to jest świetna oferta do wykorzystania dla młodych – przyznaje. – Może więcej dzieci się otworzy na świat, trochę więcej będą do siebie przyswajać. Jak mamy codzienne spotkania, widać, że większość jest wycofana, boi się, nie jest chętna do rozmowy, ale z każdym tygodniem jest lepiej – podkreśla. – Młodzi ludzie mogą się nauczyć podstawowych rzeczy, pieczenie, mycie naczyń, nie trzeba od razu być jakimś master chefem – mówi o nowo otwartej kuchni treningowej. – Sama wyszłam z domu dziecka. Trudno jest odnaleźć się w tej samodzielności, bo jednak jesteśmy w tym sami. Po wyjściu z domu dziecka myślałam, że jestem sama, bo nie do końca byłam świadoma, że są ludzie, którzy mogą mi jeszcze pomoc, nie byłam tak poinformowana, jak to wszystko działa. Po 18-stce wyjechałam za granicę (...), po 20. roku życia wróciłam i zaczęłam znów chodzić do szkoły, parę razy zmieniałam w szkołę. Aktualnie zostało mi 1,5 roku nauki, potem chcę pisać maturę, robić kursy i zdobywać certyfikaty, bo chciałabym w przyszłości otworzyć swój salon. Mam nadzieję, że tu otrzymam pomoc z takimi kursami, słyszałam, że będzie taka możliwość – opowiada o swojej historii i planach nasza rozmówczyni.

- Potrzebujemy trochę pomocy w ustatkowaniu swojego życia, bo dotknęły nas dosyć duże zmiany. Trochę jesteśmy przygotowani, ale trochę na pewno brakuje, dlatego tutaj jesteśmy - mówi Szymon Mączkowski, świeżo upieczony 18-latek. – Chciałbym nauczyć się dbania o samego siebie, o stan psychiczny, materialny, o zaspokojenie swoich potrzeb, jak gotowanie, rozmowa... – wymienia. Odnosi się też do kuchennego treningu – Ogólnie sam umiem sobie gotować, ale nie jakieś zupy krem, tylko jakieś proste rzeczy. Na pewno mam tu jakieś pole do rozwoju - podkreśla.

- Treningi będą raz w tygodniu z podziałem na dwie grupy po pięć osób. Będziemy się uczyli gotowania od podstaw. Najpierw robimy listę zakupów, jedziemy po zakupy, przygotowujemy kuchnię, sprzątamy, korzystamy z przepisów - mówi jedna z trenerek w projekcie, Katarzyna Nowomiejska.

Uczestnicy będą poznawać różne kuchnie świata. Gotowanie to jednak zaledwie część większej całości.

- Będziemy zajmować się sprawami administracyjnymi, uczyć się pisania podań, korzystać z portali, które są dostępne dla obywateli – mówi Magda Czapiewska, kolejna trenerka w projekcie, która pomoże uczestnikom odnaleźć się w świecie urzędów, banków, ubezpieczeń etc.

- Dzisiaj świętujemy. Zgodnie z mottem projektu Moc Rodziny chcemy się zmieniać dla was, dla mieszkańców, dla naszych wychowanków i chcemy pokazać, że nasz ośrodek jest miejscem, gdzie można przyjść (...) odpocząć, ale także porozmawiać na bardzo ważne tematy – mówiła Beata Kulesza, dyrektor ECUS. Mówiła m. in. o znaczeniu nowo otwartej kuchni. – Nawet, gdy ten projekt się skończy, ta kuchnia będzie dla nas wszystkich: dla rodzin, które mają obsługę asystenta rodziny, dla rodzin zastępczych czy też dla seniorów. W tym miejscu jest wiele spotkań – podkreśliła dyrektor.

W tym roku w tej części programu weźmie udział dziesięciu usamodzielniających się wychowanków pieczy zastępczej, w kolejnym następnych dziesięciu. Cały projekt Moc Rodziny jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus. Jego wartość to ponad 3,1 mln zł, wkład Funduszy Europejskich to 2,95 mln zł. Kto jeszcze skorzysta z projektu?