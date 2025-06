Terapeutyczna pomoc w ramach „Mocy rodziny”

Elbląskie Centrum Usług Społecznych prowadzi przetarg na realizację indywidualnych terapii dla uczestników szerszego projektu: „Moc rodziny”. To działanie współfinansowane ze środków unijnych wspierające rodziny zastępcze.

Zamówienie dotyczy przeprowadzenia „indywidualnych terapii, diagnozujących obszar do pracy terapeutycznej i wskazujących specjalistę, który będzie pracował z uczestnikiem terapii w kolejnych latach, w ramach projektu „Moc rodziny". Wykonawca ma zapewnić kadrę o odpowiednim doświadczeniu i kwalifikacjach. Mowa o psychologu, który ukończył wyższe studia z zakresu psychologii w Polsce i uzyskał tytułu magistra lub zagraniczne studia z zakresu psychologii uznawane w Polsce. Wymogiem jest też posiadanie co najmniej 2-letniego doświadczenia w prowadzeniu terapii dla dzieci i młodzieży.

Wykorzystujemy doświadczenie z innego projektu, w którym również najpierw zrobiliśmy terapię diagnozującą potrzeby w zakresie tego, jakiej specjalistycznej terapii dziecko będzie potrzebować później. Ten pierwszy element z trwającej procedury przetargowej dotyczy zorganizowania 26 spotkań, które są związane z diagnoz, ale zależy nam również na tym, żeby wspomóc dzieci w redukcji lęku, niepokoju, bo one niejednokrotnie doświadczyły trudnych sytuacji życiowych, ich życie przewróciło się do góry nogami, straciły poczucie bezpieczeństwa i stabilizacji. Nawet jeżeli doszło do tych sytuacji już jakiś czas temu, one nadal w tym dziecku trwają. Te pierwsze spotkania to nie będzie taka głęboka terapia, ale wskaże, kto, jaki specjalista, w jakim nurcie powinien pracować z dzieckiem przez kolejne dwa lata, by pomóc mu w tym, z czym się mierzy - opowiada Elwira Tańska z Elbląskiego Centrum Usług Społecznych.

Termin składania ofert upłynął 17 czerwca, kryteria brane pod uwagę to cena (60 proc.) i doświadczenie osób skierowanych do realizacji zamówienia (40 proc.). Wartość zamówienia opiewa na 133 tys. zł.

Mamy bardzo duży problem z wyłonieniem wykonawców, co jest dla nas zaskoczeniem. Podejmujemy dużo działań i intensywnie pracujemy nad znalezieniem wykonawców, jednak procedury przetargowe narzucają pewne rygory. Mieliśmy w związku z projektem Moc Rodziny sytuacje, że wykonawcy albo nie zgłosili się, albo zaproponowano cenę przekraczającą możliwości budżetu projektu. Na przetarg dotyczący terapii wpłynęła jedna oferta, która obecnie jest badana. Mamy kontakt z innymi ośrodkami, które realizują takie projekty i mierzą się z podobnymi problemami. Wnioski były pisane na początku ubiegłego roku. Robiliśmy bardzo rzetelne szacowanie, rozeznanie rynku, ale to był rynek z marca 2024. To są zupełnie inne ceny i doświadczamy tego nie tylko w Elblągu, ale widzą to realizatorzy projektów w całym województwie - przyznaje Elwira Tańska.

Wartość całego projektu „Moc rodziny” to ponad 3,1 mln zł, wkład Funduszy Europejskich to 2,95 mln zł.

Realizacja projektu na terenie Gminy Miasto Elbląg ma na celu odejście od instytucjonalnej opieki nad dziećmi (np. domów dziecka) do bardziej rodzinnych form wsparcia, takich jak rodziny zastępcze poprzez wspieranie tych rodzin oraz ich wychowanków. W projekcie planujemy udzielić wsparcia 44 rodzicom zastępczym, 96 wychowankom pieczy zastępczej, 20 usamodzielnianym wychowankom pieczy zastępczej oraz 2 wychowankom placówek – podaje ECUS.

Jak podkreśla Elwira Tańska, promocja rodzicielstwa zastępczego musi wiązać się z przybliżaniem wyzwań związanych z tą rzeczywistością.