15 szkół na wyścigach rzędów 

Ponad 180 dzieci wzięło udział w kolejnych zawodach dla najmłodszych klas szkół podstawowych w Elblągu. W Memoriale Marianny Biskup, czyli w wyścigach rzędów, uczestniczyło 15 szkół podstawowych (w tym OSW). Dla najlepszych zespołów wręczono medale, a dla wszystkich przygotowano słodkie upominki.

Szkoły podstawowe rywalizują w wielu dyscyplinach, przez cały rok szkolny, w ramach XL Miejskich Igrzysk Młodzieży Szkolnej. Na zakończenie poznamy najlepsze we współzawodnictwie sportowym.

