Aktywuj się z MOSiR-em – lato w ruchu

Fot. MOSiR

Lato w Elblągu to idealny moment, by zadbać o formę, zdrowie i dobre samopoczucie. Program „Aktywuj się z MOSiR-em” to bogata oferta zajęć, które pozwalają aktywnie spędzać czas – niezależnie od wieku, poziomu zaawansowania czy preferencji. W lipcu i sierpniu zapraszamy do udziału w różnorodnych formach aktywności – zarówno na sali, jak i w wodzie.

Zajęcia w wodzie w CRW Dolinka Aqua Fitness to forma treningu, która skutecznie angażuje całe ciało, nie obciążając przy tym stawów. W ofercie MOSiR-u dostępne są aż cztery warianty zajęć prowadzonych przez doświadczone instruktorki: - Aqua Fitness Turbo (wtorki, godz. 19:45) – intensywny trening dla osób zdrowych i aktywnych, wspomagający odchudzanie, redukcję cellulitu i modelowanie sylwetki. - Aqua Fitness Basic (czwartki, godz. 19:45) – połączenie zabawy i wysiłku fizycznego, doskonałe dla osób chcących poprawić wytrzymałość i wyrzeźbić sylwetkę. Zajęcia odbywają się w Centrum Rekreacji Wodnej Dolinka. Uczestnicy nie muszą posiadać specjalnych umiejętności pływackich – wystarczy chęć do ruchu i wygodny strój kąpielowy. Zajęcia w sali fitness i na rolkowisku Dla osób preferujących zajęcia w tradycyjnej formie, MOSiR przygotował również bogatą ofertę aktywności prowadzonych na Lodowisku Helena: - Turbo Spalanie – poniedziałki i środy o 19:15. Dynamiczne i skuteczne zajęcia fitness, które intensywnie spalają kalorie i poprawiają wydolność organizmu. Polecane osobom chcącym szybko poprawić sylwetkę i kondycję. - Zumba – wtorki i czwartki o 19:30 Rytmiczna, energiczna forma treningu inspirowana tańcem. Idealna dla każdego, kto chce połączyć wysiłek fizyczny z dobrą zabawą. Joga – środa o 18:00 (Uwaga: 30 lipca odbędą się ostatnie zajęcia przed wakacyjną przerwą) Zajęcia pozwalające wyciszyć umysł, wzmocnić ciało i poprawić elastyczność. Powrót do grafiku po zakończeniu sezonu urlopowego. Ruch to zdrowie – dołącz już dziś Program „Aktywuj się z MOSiR-em” to sprawdzony sposób na aktywne wakacje w mieście. Zajęcia odbywają się w dogodnych godzinach i są prowadzone przez wykwalifikowanych instruktorów. Nie trzeba być sportowcem – wystarczy chęć, by zrobić coś dobrego dla siebie. Pełen harmonogram oraz szczegóły dotyczące cen dostępne są na stronie mosir.elblag.eu.

MOSiR