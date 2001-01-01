Atak mistrzem Polski

fot. nadesłana

Od 12 do 14 września w Drzonkowie odbyły się Mistrzostwa Polski Osób z Niepełnosprawnościami w Siatkówce Plażowej. Elbląski Atak triumfował w tym turnieju i zdobył tytuł mistrza Polski.

Na boiskach plażowych nie brakowało sportowych emocji, dobrej atmosfery i walki o każdy punkt. Nasza drużyna nie przegrała żadnego seta. Ostatecznie najlepsze drużyny turnieju to: 1. IKS ATAK Elbląg 2. ZSR Start Zielona Góra 1 3. SSN Start Łódź



Skład zwycięskiej drużyny: Wojtowicz Rafał, Wąsowicz Artur, Cegiełka Dariusz, Filip Gaca.

Trener klubowy: Tomasz Woźny.

Atak Elbląg