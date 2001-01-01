Atak mistrzem Polski

Od 12 do 14 września w Drzonkowie odbyły się Mistrzostwa Polski Osób z Niepełnosprawnościami w Siatkówce Plażowej. Elbląski Atak triumfował w tym turnieju i zdobył tytuł mistrza Polski.
Na boiskach plażowych nie brakowało sportowych emocji, dobrej atmosfery i walki o każdy punkt. Nasza drużyna nie przegrała żadnego seta. Ostatecznie najlepsze drużyny turnieju to:
1. IKS ATAK Elbląg
2. ZSR Start Zielona Góra 1
3. SSN Start Łódź
Skład zwycięskiej drużyny: Wojtowicz Rafał, Wąsowicz Artur, Cegiełka Dariusz, Filip Gaca.
Trener klubowy: Tomasz Woźny.
Atak Elbląg