Atak mistrzem Polski

 Elbląg, Atak mistrzem Polski
fot. nadesłana

Od 12 do 14 września w Drzonkowie odbyły się Mistrzostwa Polski Osób z Niepełnosprawnościami w Siatkówce Plażowej. Elbląski Atak triumfował w tym turnieju i zdobył tytuł mistrza Polski.

Na boiskach plażowych nie brakowało sportowych emocji, dobrej atmosfery i walki o każdy punkt. Nasza drużyna nie przegrała żadnego seta. Ostatecznie najlepsze drużyny turnieju to:

1. IKS ATAK Elbląg

2. ZSR Start Zielona Góra 1

3. SSN Start Łódź
      
       Skład zwycięskiej drużyny: Wojtowicz Rafał, Wąsowicz Artur, Cegiełka Dariusz, Filip Gaca.
       Trener klubowy: Tomasz Woźny.

Atak Elbląg

