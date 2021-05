Bez niespodzianki w Giżycku

Olimpia II nie była faworytem w spotkaniu z liderem Mamrami Giżycko i niestety boisko potwierdziło brak formy podopiecznych trenera Przybyły. Wciąż niewyjaśnioną zagadką pozostaje znaczna obniżka formy w porównaniu z rundą jesienną.

Żółto-biało-niebiescy szukają przełamania i zdobycia kompletu punktów już od sześciu meczów. Dzisiejsza przegrana na boisku lidera nikogo raczej nie zaskoczyła, tym bardziej że Mamry oprócz przewagi aż 28 punktów nad Olimpią, formę potwierdzali w Wojewódzkim Pucharze Polski gdzie 19 maja zagrają w półfinale z Concordią Elbląg. Godnych odnotowania zdarzeń w wykonaniu Olimpii w pierwszej połowie było niewiele. Poziomem nie zachwycała, dominowały Mamry. Elblążanie zagrozili tylko dwukrotnie w przeciągu dwóch minut. Najpierw zza pola karnego strzelał Kozera, chwilę później w sytuacji sam na sam znalazł się Kazimierowski. Gole jednak padały tylko po strzałach Mamr.

Po kwadransie Mroczkowski zachował zimną krew i spokojnym strzałem nad interweniującym Szymanowiczem otworzył wynik spotkania. W 32 minucie podwyższył Gulbierz strzelając z ok. 18 metra. Trzy minuty przed gwizdkiem kończącym pierwszą połowę po akcji Świderskiego gola strzelił Skonieczka. Nie wiadomo do końca co chciały zrobić obie drużyny w drugiej połowie. Według najpopularniejszej teorii strzelić bramkę, ale ataków było jak na lekarstwo. Teoretycznie większą determinacją powinna się wykazywać Olimpia II, w końcu to nasza drużyna przegrywała i ambicja nakazywała szukać goli. Z drugiej strony w spotkaniu z liderem brakowało po prostu argumentów czysto sportowych.

Gospodarze mieli swój powód na podwyższenie wyniku, bo ewentualny czwarty gol byłby jednocześnie setnym w bieżącej kampanii ligowej. Ta sztuka ostatecznie się udała i strzałem głową z bliskiej odległości dublet ustrzelił Skonieczka. Mamry poprawiły statystyki jeszcze w 87 minucie, wówczas precyzyjne dośrodkowanie wykończył Mroczkowski. W następnej kolejce rezerwy Olimpii zagrają w Elblągu z Olimpią Olsztynek. Spotkanie w sobotę, 15 maja, godz. 16..

Mamry Giżycko - Olimpia II Elbląg 5:0 (3:0)

Bramki: 1:0 - Mroczkowski (15. min.), 2:0 - Gulbierz (32. min.), 3:0 - Skonieczka (42. min.), 4:0 - Skonieczka (70. min.), 5:0 - Mroczkowski (87. min.)

Olimpia II: Szymanowicz - Kazimierowski, K. Filipczyk (56’ Branecki), Kottlenga, Panek, Sobiecki, P. Mazurek, Kucharzewski (70’ Winiarski), Szantyr, Begier, Kozera (83’ Płaza)



