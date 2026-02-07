Nieobliczalny Barkom pokonał mistrza Polski

Barkom Każany Lwów sprawił kolejną niespodziankę w PlusLidze. Siatkarze grający swoje domowe mecze w Elblągu, niespodziewanie pokonał w Lublinie mistrza Polski Bogdankę Luk 3:2.

Zdecydowanym faworytem w starciu Bogdanki Luk Lublin z Barkomem Każany Lwów był gospodarz rywalizacji. Co prawda lubelscy siatkarze przed starciem z Ukraińską ekipą mieli za sobą trzy porażki, jednak mogło się wydawać, że bez większych problemów pokonają przedostatnią drużynę PlusLigi. Lwowianie z kolei po kilku porażkach z rzędu, w tym z zespołami z dołu tabeli, w końcu się odbudowali, pokonali PGE Projekt Warszawa oraz Zaksę Kędzierzyn Koźle i do Lublina jechali sprawić kolejną niespodziankę.

Mecz od początku był wyrównany i walka toczyła się praktycznie punkt za punkt. W końcu dzięki dobrej grze w bloku oraz przyjęciu, Barkom odskoczył na dwa punkty i nie dał już się dogonić, wygrywając tę partię 25:23.

Po zmianie stron gospodarze prezentowali się zdecydowanie lepiej i gra toczyła się pod ich dyktando. Lwowianie od początku musieli gonić wynik, jednak nie zdołali odrobić strat i przegrali 17:25.

W trzecim secie kibice zgromadzeni w lubelskiej hali znów oglądali wyrównaną walkę, jednak na prowadzenie 10:8, a potem 14:11, zdołali wyjść goście. Siatkarze Bogdanki zdołali doprowadzić do wyrównania po 18 i zapowiadała się zacięta końcówka. Od stanu 21:21, przyjezdni zdobyli aż cztery punkty z rzędu i objęli prowadzenie w meczu 2:1.

Barkom mógł wygrać za trzy punkty, jednak mistrzowie Polski nie pozwolili im na to. W czwartym secie znów dominowali Lublinianie, prowadząc praktycznie cały czas i wygrali 25:19, doprowadzając tym samym do tie-breaka.

Decydującą partię lepiej rozpoczęli Ukraińcy, którzy objęli prowadzenie 5:2, a potem 11:9 i już nie dali się dogonić. Lwowianie pokonali mistrzów Polski 15:12 i wywieźli z Lublina cenne dwa punkty.

Bogdanka LUK Lublin - Barkom Każany Lwów 2:3 (22:25, 25:17, 21:25, 25:19, 12:15)

Bogdanka:Komenda 3, Wachnik 12, Leon 17, Grozdanov 10., McCarthy 14, Sasak, Hoss (libero), Henno 13, Young 4, Czyrek (libero), Prokopczuk.

Barkom: Gueye 13, Kovalov 11, Pope 16, Kampa, Shchurov 2, Tupchii 17, Pampushko (libero), Nakano, Rohozhyn 1, Firkal 4, Viietskyi 1.

W kolejnej serii gier Barkom podejmie w Elblągu wicemistrza Polski Wartę Zawiercie. Mecz ten zostanie rozegrany w hali przy al. Grunwaldzkiej w sobotę (14 lutego) o godz. 14:45. Bilety można nabyć na platformie abilet.pl