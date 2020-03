Brydżowy sukces na arenie międzynarodowej

W sobotę, 7 marca 2020 r. rozpoczęły się Otwarte Zimowe Mistrzostwa Par, w których startuje 115 duetów brydżystek i brydżystów z Europy, Izraela i USA. W mistrzostwach wzięli udział z sukcesami Bogusław Gierulski z Elbląga i Jerzy Skrzypczak z Mrągowa.

Duety drogą losową zostały podzielone na dwie grupy A i B, które walczyły o awans do finału fazy pucharowej. Z każdej grupy awansuje po13 par. W sobotę rozegrano trzy turnieje. W grupie B startowało 78 duetów, w tym para Bogusław Gierulski (Elbląg) - Jerzy Skrzypczak (Mrągowo), którzy po zaciętej rywalizacji odnieśli sensacyjne zwycięstwa. W pierwszym turnieju zwyciężyli z wynikiem 59,98 % wyprzedzając Helnessa Tora Monaco i Frederika Helnessa (Norwegia), zaś w trzecim turnieju zajęli też pierwsze miejsce z wynikiem 58,32 %. Drugie miejsce zajęła para Rimstedt (Szwecja) - Combescure (Francja). Elbląsko-mrągowska para awansowała do finału fazy grupowej, w której rywalizować będzie 26 duetów o najcenniejsze prestiżowe trofea sportowe o zaszczytne tytuły mistrzów Europy, puchary Zimmermann Cup 2020, statuetki i nagrody rzeczowe i finansowe Euro. Gratulacje i życzymy powodzenia. Elbląskie Stowarzyszenie Brydża Sportowego dziękuje Bogusławowi Gierulskiemu i Jerzemu Skrzypczakowi za promocję Elbląga i Mrągowa w regionie Warmii i Mazur na arenie ogólnopolskiej i europejskiej. Podczas ceremonii zakończenia mistrzostw i gali prezydent Europejskiej Ligi Brydżowej Jan Kamras wręczy osobiście oscary brydżowe. Elbląskie Stowarzyszenie Brydża sportowego zaprasza wszystkich chętnych do udziału w Memoriale Ryszarda Stolarowicza jednego z twórców i założycieli elitarnego ESBS, które jest bastionem brydża w regionie Warmii i Mazur na arenie ogólnopolskiej i europejskiej. Memoriał zostanie rozegrany w poniedziałek, 16 marca o godz. 17 w gościnnych salonach Hotelu Arbiter.