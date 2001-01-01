Cenna lekcja Truso

W swoim drugim meczu w I lidze młode zawodniczki Energi MKS Truso zmierzyły się z dużo bardziej doświadczonymi szczypiornistkami MMKS Jutrzenki Płock. Elblążanki przegrały to spotkanie 27:33.

Przed dzisiejszym meczem oba zespoły miały na swoich kontach po trzy punkty i dla obu było to dopiero drugie spotkanie w tym sezonie. Zdecydowanym faworytem w tym starcu był zespół z Płocka, który ma w swoim składzie dużo bardziej doświadczone zawodniczki niż Truso i ma aspiracje grać w Lidze Centralnej.

Podopieczne Marty Czapli rozpoczęły to spotkanie nieźle, najpierw do siatki trafiła Aleksandra Ziemińska, a na 2:0 podwyższyła Wiktoria Śliwińska. Gdy rywalki weszły na swoje właściwe tory, zaczęły grać dość agresywnie w obronie, a nasze zawodniczki traciły piłkę. Płocczanki trafiały raz za razem, przeprowadzały kontrataki i od 4. do 12. minuty rzuciły aż siedem bramek przy zaledwie jednej Truso. Elblążanki nie wykorzystywały też rzutów karnych i w 17. minucie było 4:10. Niezrażone tym wynikiem mozolnie odrabiały straty i zdołały zmniejszyć dystans do dwóch goli. W końcówce pierwszej części meczu znów skuteczniejsze były przyjezdne i do przerwy udało im się odskoczyć na cztery trafienia (10:14).

Po zmianie stron gospodynie elblążanki prezentowały się dużo pewniej w ataku, co przełożyło się na wynik. Do siatki trafiała Michalina Kolasa, Nikola Jankowska, Aleksandra Ziemińska i tablica wyników wskazywała 15:16. Straty w ataku miejscowych pozwoliły rywalkom odskoczyć na dwie-trzy bramki. Elblążanki miały ogromne problemy z zatrzymaniem Adrianny Wardy, która trafiała raz za razem i w całym spotkaniu rzuciła aż 12 bramek. W 44. minucie było 20:22. Zawodniczki Jutrzenki wykorzystały błędy w ofensywie gospodyń, trafiały seryjnie i odskoczyły na sześć goli. Podopieczne Matry Czapli nie pozwoliły już rywalkom na powiększanie dystansu, gra się wyrównała, a cztery gole z rzędu dla naszej drużyny zdobyła Nikola Jankowska. Mecz zakończył się wygraną Jutrzenki 33:27.

Energa MKS Truso Elbląg MMKS Jutrzenka Płock 27:33 (10:14)

Truso: Górska, Wanatowska - Jankowska 10, Ziemińska 5, Ratajczyk 4, Śliwińska 3, Fudal 2, Kolasa 1, Biernat 1, Komorek 1, Szulc, Tomaszewska, Zajączkowska, Urbaniak, Sankowska, Pożoga.

Kolejny mecz elblążanki zagrają na wyjeździe 7 października AZS PG Gdańsk.