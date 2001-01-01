Ruszył projekt „Nowy Mały Europejczyk”. Pokrywa czesne wraz z wyżywieniem w przedszkolu w Elblągu

Przedszkole i Zerówka Mały Europejczyk w Elblągu informuje, że rozpoczęła się realizacja projektu pn. „Nowy Mały Europejczyk – Nowe Miejsca dla Małych Przedszkolaków” finansowanego przez Unię Europejską. Czesne razem z pełnym wyżywieniem i opieką od 6.30 do 19.00 wynosi jedyne 467,25 zł. Zobacz zdjęcia!

Projekt odpowiada na realne potrzeby lokalnej społeczności, koncentrując się na zwiększeniu dostępności i jakości edukacji przedszkolnej w Elblągu. W jego ramach planowane jest utworzenie 30 nowych miejsc dla dzieci, w tym dla przedszkolaków ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w Niepublicznym Przedszkolu Artystyczno-Językowym „Mały Europejczyk”.

Dzięki temu miesięczny koszt pobytu dziecka w przedszkolu Małego Europejczyka w Elblągu to jedyne - 467,25 zł, z pełnym wyżywieniem dziecka z własnej kuchni Małego Europejczyka. Zapewniamy edukację na najwyższym poziomie i profesjonalną, pełną serca opiekę nad dzieckiem w godzinach od 6.30 do 19.00.

Edukacja, która rozwija

Celem projektu jest nie tylko zwiększenie liczby miejsc, ale także podniesienie atrakcyjności edukacji przedszkolnej poprzez bogaty program zajęć rozwijających kompetencje kluczowe, umiejętności podstawowe i przekrojowe.



Prowadzimy edukację wielozmysłową na wysokim poziomie, w przestronnych, kolorowych salach edukacyjnych.

W ramach codziennej edukacji dzieci będą uczestniczyły, oprócz realizacji ministerialnej podstawy programowej, również w takich zajęciach, jak: Garncarstwo z wykorzystaniem koła garncarskiego, Ceramika, Taniec Ludowy, elementy języka japońskiego - to jedyne takie zajęcia w Elblągu. Mały Jogin – wielka przygoda, Szachowe Przedszkolaki, Zabawa w judo, Taneczne figle, Twórcze rączki – zajęcia plastyczne, Gimnastyka buzi i języka – zajęcia logopedyczne, Angielski na tak – codzienna nauka języka z profesjonalnym lektorem, Mali odkrywcy przyrody: od wykopków do sadu!, Zajęcia z preorientacji zawodowej, Mały portfel – wielkie plany.

Dodatkowo plac zabaw zostanie doposażony w nowe elementy, takie jak płyty sensoryczne i bujak sprężynowy, a wnętrza przedszkola wzbogacone o meble, pomoce dydaktyczne i wyposażenie dostosowane do potrzeb najmłodszych.

Wsparcie dla kadry i rodziców

Projekt przewiduje również działania skierowane do dorosłych. Odbędą się bezpłatne szkolenia dla 20 pracowników przedszkola oraz dla 10 rodziców. Tematyka szkoleń obejmuje:

„Radzenie sobie z trudnymi tematami i konfliktami w grupie” – dla nauczycieli

„Kiedy pozwolić, a kiedy zabronić” – dla rodziców [

Magiczne i jedyne takie Przedszkole i Zerówka Mały Europejczyk w Elblągu

Na czele Przedszkola i Zerówki Mały Europejczyk w Elblągu stoi od ponad 16 lat Wioleta Stępczyńska, nietuzinkowa i charyzmatyczna dyrektor placówki, której praca, pomysłowość i niestandardowe działania wyniosły Małego Europejczyka do miana najlepszego żłobka i przedszkola w kraju.

Pod jej kierownictwem placówka wyróżnia się w całym kraju innowacyjnym podejściem do edukacji, porównywanym do skandynawskiego modelu wychowania.

Wioleta Stępczyńska od wielu lat skutecznie pozyskuje środki pozabudżetowe – z projektów rządowych i unijnych, dzięki którym rodzice dzieci w Elblągu mogą za darmo lub przy niewielkiej opłacie zapisywać swoje dzieci do najlepszego w Polsce przedszkola i klasy zerowej. Tak było 6 lat temu, gdy dzięki inicjatywie Wiolety Stępczyńskiej Mały Europejczyk pozyskał dofinansowanie i mógł przyjąć 100 dzieci z Elbląga do żłobka za jedyne 100 zł miesięcznie. To jedyna w Elblągu tego typu placówka edukacyjna, która tak skutecznie pozyskuje dla dzieci i rodziców środki pozabudżetowe – z korzyścią dla portfeli elblążan.

Gdzie uzyskać więcej informacji?

Biuro projektu mieści się w siedzibie Niepublicznego Przedszkola Artystyczno-Językowego „Mały Europejczyk” przy ul. Dąbrowskiego 33 w Elblągu. Osoby zainteresowane udziałem lub współpracą mogą uzyskać szczegółowe informacje bezpośrednio w placówce, w gabinecie wicedyrektora placówki.

Projekt „Nowy Mały Europejczyk – Nowe Miejsca dla Małych Przedszkolaków” współfinansowany jest ze środków programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur (FEWiM) 2021–2027, w ramach działania 6.2 Edukacja przedszkolna. Projekt pokrywa koszt czesnego i pełnego wyżywienia w tym przedszkolu w Elblągu.

Niepubliczne Przedszkole i Zerówka Mały Europejczyk w Elblągu

Ul. Dąbrowskiego 33, 82-300 Elbląg

Dyrekcja Przedszkola: Wioleta Stępczyńska

Tel: +48 515 406 883

Otwarte 5 dni w tygodniu od 6:30 do 19:00.

https://www.malyeuropejczyk.elblag.pl/

Facebook: https://www.facebook.com/malyeuropejczykelblag

Instagram: https://www.instagram.com/maly.europejczyk