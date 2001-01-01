UWAGA!

Wzornictwo produktowe spółdzielni „Plastyk” (Jak to z „Plastykiem” było, odc. 4)

 Elbląg, Wyroby skórzane elbląskiej spółdzielni „Plastyk” były sprzedawane w latach 70. XX w. m.in. w paryskim sklepie modowym sieci Nina Ricci przy Avenue Montaigne
Wyroby skórzane elbląskiej spółdzielni „Plastyk” były sprzedawane w latach 70. XX w. m.in. w paryskim sklepie modowym sieci Nina Ricci przy Avenue Montaigne

Dorobek spółdzielni „Plastyk” to kilkanaście tysięcy wzorów różnych produktów wykonanych ze skóry. Były to wyroby o wysokiej estetyce i jakości wykonania. Dlatego z łatwością znajdowały uznanie nabywców zagranicznych. W niniejszym artykule chciałbym przybliżyć kolekcję „Plastyka” – ile wzorów zawierała, jaką stylistyką się wyróżniała i w jakich ilościach była produkowana. Nie sposób w tym miejscu nie wspomnieć ponownie Zbigniewa Książkiewicza, który był pomysłodawcą i autorem znaczącej części, a może nawet większej części tej kolekcji.

cdn. Daniel Lewandowski

 

W kolejnym odcinku będę kontynuować dalsze wątki z historii spółdzielni „Plastyk”

Dziękuję Pani Halinie Różewicz-Książkiewicz za przekazane mi cennych informacji i danych n. t. pracy i osiągnięć zawodowych w „Plastyku” swojego śp. męża. Dziękuję Pani Agnieszce Staszewskiej za udostępnienie bogatej dokumentacji zdjęciowej dot. spółdzielni „Plastyk”.

 

Wszystkich zainteresowanych powojennymi dziejami Elbląga, a w szczególności jego przemysłem zachęcam do kontaktu pod adresem daniel.lewandowski1967@gmail.com.

 

Zachęcam też do zapoznania się z moimi wcześniejszymi i tematycznie związanymi publikacjami internetowymi:


