Charytatywny turniej siatkówki

 Elbląg, Charytatywny turniej siatkówki

Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza serdecznie zaprasza na Charytatywny Turniej Siatkówki, który odbędzie się 22 lutego 2026 r. o godz. 12 w hali sportowej w Gronowie Elbląskim przy ul. Osiedlowej 6A.

Celem wydarzenia jest wsparcie rodziny poszkodowanej w pożarze, który miał miejsce 7 stycznia 2026 r. w miejscowości Wikrowo. Cały dochód z turnieju zostanie przeznaczony na pomoc w odbudowie ich codziennego życia.

Główną atrakcją wydarzenia będą rozgrywki siatkarskie drużyn biorących udział w turnieju. Oprócz części sportowej przygotowaliśmy również dodatkowe atrakcje dla mieszkańców i gości. Na miejscu funkcjonować będzie kawiarenka charytatywna z domowymi wypiekami, kawą i herbatą, ciepłym posiłkiem, watą cukrową oraz popcornem. Na zewnątrz planowane jest ognisko. Odbędą się także warsztaty kreatywne z tworzenia kumihimo, kurs pierwszej pomocy oraz strefa dla dzieci z animacjami i rozrywkami. Opłata wpisowa dotyczy zawodników biorących udział w turnieju. Całkowity dochód z wydarzenia zasili zbiórkę.

Informacje o zapisach na plakacie.

MDP Gronowo Elbląskie

