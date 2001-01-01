Concordia liderem, Olimpia II walczy do końca

Miniony weekend przyniósł sporo emocji w Superscore IV lidze. Zarówno Concordia, jak i Olimpia II pokazały charakter i determinację na wyjazdach, zdobywając cenne punkty. Concordia została samodzielnym liderem i już we wtorek 23 września zmierzy się z trzecioligowym Zniczem Biała Piska, a dzień później Olimpia II zagra na stadionie miejskim przy Agrykola 8. Oba spotkania odbędą się w ramach Wojewódzkiego Pucharu Polski.

Walcząc do końca, uratowali remis

Granica Kętrzyn po sensacyjnym zwycięstwie w Nidzicy liczyła na kolejny triumf, a Olimpia II Elbląg chciała wreszcie przerwać serię wyjazdowych porażek. Faworytem wydawali się gospodarze, którzy złapali wiatr w żagle, jednak młody zespół żółto-biało-niebieskich pokazał charakter i wyszarpał cenny remis 2:2

Pierwsza połowa przebiegała pod dyktando Olimpii, która nie tylko dobrze się broniła, ale potrafiła groźnie zaatakować. Tuż przed przerwą kibice elblążan mogli unieść ręce w geście triumfu. Debiutujący w seniorach Bartosz Beksa (rocznik 2009) popisał się asystą, a Bartosz Łabecki mocnym strzałem otworzył wynik meczu. Po zmianie stron rezerwy Olimpii mogły podwyższyć na 2:0, ale niewykorzystana sytuacja szybko się zemściła. W odstępie zaledwie trzech minut bohaterem Granicy został Sergey Gurov, który najpierw wyrównał, a chwilę później wyprowadził swój zespół na prowadzenie. Wydawało się, że młodym elblążanom znów zabraknie punktów na wyjeździe, ale walczyli do końca. W 90. minucie piłkę do siatki wpakował Szymon Majewski i Olimpia mogła cieszyć się z remisu na obcym terenie.

Młodzież z Elbląga zasługuje na pochwały za odwagę w ofensywie, odpowiedzialność w defensywie i determinację aż do ostatniego gwizdka. Już w środę 24 września czeka ich kolejny sprawdzian, tym razem w Wojewódzkim Pucharze Polski. Na stadionie przy ul. Agrykola Olimpia II zmierzy się z Polonią Lidzbark Warmiński. Początek spotkania o godz. 16.

Granica Kętrzyn - Olimpia II Elbląg 2:2 (0:1)

bramki: 0:1 - Łabecki (45. min.), 1:1 - Gurov (56. min.), 2:1 - Gurov (59. min.), 2:2 - Majewski (90. min)

Olimpia II: Matyjaszczyk - Kościuk, Turulski (46' Wilczek), Dettlaff, Duło (46' Leszczyński), Rychter (46' Duszak), Majewski, Łabecki (65' Bąk), Triki, Beksa, Marucha (72' Dziurdzia)

Nerwy, gole i emocje do końca

Zapowiadało się na jednostronne widowisko w stylu „Dawid kontra Goliat”, a skończyło się piłkarskim rollercoasterem. Ostatni w tabeli GKS Stawiguda postawił się liderowi i sprawił Concordii Elbląg sporo problemów, ale ostatecznie słoniki wywiozły komplet punktów po zwycięstwie 4:3.

Elblążanie, grający bez kilku zawodników, długo męczyli się ze skutecznością. Gospodarze objęli prowadzenie po kontrze, ale odpowiedź przyszła błyskawicznie: dwa rzuty karne pewnie wykorzystał kapitan Radosław Bukacki. Ambitny beniaminek nie składał broni i wyrównał po efektownym woleju Mateusza Różewicza. W końcówce jednak doświadczenie Concordii wzięło górę. Najpierw Łukasz Makarski wykończył składną akcję na 3:2, a w doliczonym czasie dobił piłkę po strzale Joao Augusto, dając drużynie chwilę oddechu. GKS odpowiedział jeszcze główką Bartłomieja Piórkowskiego, ale na więcej zabrakło czasu.

Concordia, co prawda po nerwowym boju, ale odniosła kolejne zwycięstwo i wykorzystała potknięcia rywali. Po tej kolejcą są samodzielnym liderem IV ligi z przewagą 3 punktów nad Sokołem Ostróda i Mamrami Giżycko. We wtorek słoniki zagrają w ramach 1/16 Bank Spółdzielczy w Szczytnie Wojewódzkiego Pucharu Polski z trzecioligowym Zniczem Biała Piska. Spotkanie na stadionie przy ul. Krakusa, godz. 16.

GKS Stawiguda - Concordia Elbląg 3:4 (0:0)

bramki: 1:0 - Gorgol (57. min.), 1:1 - Bukacki (60. min. - rzut karny), 1:2 - Bukacki (64. min. - rzut karny), 2:2 - Różowicz (74. min.), 2:3 - Makarski (82. min.), 2:4 - Makarski (90. min.), 3:4 - Piórkowski (90. min.)

Concordia: Bigas - Szpucha, Rogoz, Kaczorowski, Błaszczyk, Tomczuk (55' Stolarowicz), Grochocki (59' Drewek), Bukacki, Łęcki (85' Cenkner), Makarski, Augusto