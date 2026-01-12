Utrudnienia w ruchu pociągów

Osoby, wybierające się z Elbląga w podróż pociągiem, powinny się liczyć ze sporymi utrudnieniami. – Na dworcu hula wiatr, pociągi mają bardzo duże opóźnienia – informuje nasz reporter.

„W związku z wydanymi przez IMiGW ostrzeżeniami pogodowymi dotyczącymi wystąpienia możliwych intensywnych opadów śniegu, niskich temperatur, oblodzeń oraz silnego wiatru mogą wystąpić utrudnienia i opóźnienia pociągów. Przed planowaniem podróży zaleca się sprawdzenie rozkładu jazdy oraz zapoznanie się z ewentualnymi zmianami w kursowaniu pociągów” – informuje PLK PKP na swojej stronie internetowej.

Na dworcu w Elblągu widać do doskonale, bo wiele pociągów ma spore opóźnienia. W wyniku awarii jednego z pociągów na trasie Morąg – Małdyty wstrzymany jest ruch pociągów na trasie do Olsztyna. Wprowadzono zastępczą komunikację, ale opóźnienia są spore. Pociąg „Bryza” z Olsztyna do Szczecina, który miał przyjechać planowo do Elbląga o 8.20 będzie miał co najmniej dwie godziny opóźnienia. Pociąg „Stańczyk” z Gdyni Głównej do Olsztyna przez Elbląg ma prawie 50 minut opóźnienia. Opóźnione będą także pociągi do Malborka (z Olsztyna wyjazd o 9.43, obecnie ponad 40 minut opóźnienia) i do Szczecina z Białegostoku (który ma wyjechać z Elbląga o 11.25).

Szczegóły dotyczące utrudnień można sprawdzać na tej stronie.