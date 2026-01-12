Buble nie dają spokoju mieszkańcom osiedla, deweloper milczy

Mieszkańcy nowo wybudowanych budynków między ul. Okólnik al. Grunwaldzką od miesięcy bezskutecznie domagają się od dewelopera - firmy Ekobud - naprawy drogi dojazdowej do osiedla i dokonania zmian zgodnych z obietnicami z prospektu. Gdy interweniowaliśmy w ich imieniu w tej sprawie, usłyszeliśmy, że deweloper nie odpowie na nasze pytania. Jak się dowiedzieliśmy w ratuszu, że do końca lutego ma obowiązek modernizacji dojazdu do osiedla. Zobacz zdjęcia, które w większości wykonaliśmy jeszcze przed opadami śniegu.

Do naszej redakcji zgłosiło się kilkoro mieszkańców nowych budynków u zbiegu ul. Okólnik i Grunwaldzkiej. Mieszkają tu około roku i do tej pory, jak twierdzą, nie mogą doprosić się od dewelopera działań, które obiecywał w procesie sprzedaży mieszkań.

- Deweloper zmniejszył liczbę miejsc parkingowych i tak zrobił dojazd do osiedla, że nie ma miejsca na chodnik. Całą szerokość zajął szlaban i teraz idąc pieszo musimy przeciskać się między szlabanem a skarpą. Na prospekcie wejście na osiedle było od strony al. Grunwaldzkiej, ale ono w ogóle nie zostało wykonane – mówi jedna z mieszkanek.

- Miały być też murki oporowe od strony al. Grunwaldzkiej i pełne ogrodzenie, nic zostało jednak zrobione. Powiedziano nam, że tego ogrodzenia nie może być, po w ziemi przebiegają sieci gazowe – dodaje kolejny z mieszkańców.

- Deweloper miał też wykonać drogę dojazdową do naszego osiedla. Nic w tej sprawie na razie się nie dzieje. Tu jest dziura na dziurze – dodaje kolejna z mieszkanek.

Rzeczoznawca wytyka niezgodności

Mieszkańcy wynajęli rzeczoznawcę budowlanego, który w wydanej przez siebie opinii potwierdził ich zastrzeżenia. Czytamy w niej m.in., że na osiedlu dokonano zmian, które nie były przewidziano w pozwoleniu na budowę. Na przykład nie wykonano zaprojektowanych murów oporowych na terenie zlokalizowanych przy budynkach od strony wjazdów do indywidualnych garaży; dokonano montażu szlabanu na całą szerokość ciągu pieszo-jezdnego od strony północno-zachodniej mimo tego że projekt takiego szlabanu nie przewidywał; w części południowo-wschodniej oraz południowo-zachodniej, zmieniono rodzaj nawierzchni miejsc parkingowych , zamiast „zielonej” nawierzchni parkingów typu ecoraster wypełnionej mieszanką żwiru/piasku,ziemi,humusu i nawozu, zastosowano znacznie tańsze rozwiązanie betonowe płyty typu MEBA. Tym samym zmniejszono również powierzchnię biologicznie czynną całego obszaru.

Miejsce na szlaban było, na przejście dla pieszych już zabrakło (fot. RG)

Zmieniono także lokalizację chodnika, który miał prowadzić do wejścia na osiedle pomiędzy miejscami parkingowymi od strony Al.Grunwaldzkiej. Nie wykonano także zgodnie z projektem zagospodarowania terenu wejścia do osiedla.

Deweloper milczy

Na prośbę mieszkańców zadaliśmy Ekobudowi szereg pytań w tej sprawie:

1. Dlaczego nie przewidzieliście Państwo chodnika/dojścia do osiedla od strony ul. Okólnik? Jedyną możliwością dla pieszych jest spacer po ulicy, by dostać się na teren osiedla mieszkańcy muszą otwierać szlaban.

2. Mieszkańcy twierdzą, że w prospekcie osiedla było zaplanowane wejście na jego teren od strony skarpy przy ul. Grunwaldzkiej. Dlaczego z niego zrezygnowano?

3. Mieszkańcy twierdzą też, że zmniejszyliście liczbę miejsc parkingowych (w prospekcie było więcej niż obecnie w rzeczywistości). Dlaczego?

4. Dlaczego zrezygnowano z murów oporowych od strony al. Grunwaldzkiej?

5. Czy Państwa firma planuje te wszystkie wspomniane wyżej inwestycje przeprowadzić czy mieszkańcy nie mają na co liczyć?

6. Mieszkańcy podnoszą też fakt, że mimo oddania do użytku mieszkań rok temu nadal nie wykonana jest nowa nawierzchnia drogi dojazdowej od strony ul. Okólnik, do której Państwo jako deweloper się zobowiązaliście w umowie z miastem. Kiedy ta droga będzie gotowa?

Pytania wysłaliśmy 17 grudnia. Na żadne z nich deweloper nie przesłał odpowiedzi. Kilkakrotnie dzwoniliśmy w tej sprawie do Ekobudu, ostatecznie usłyszeliśmy, że firma nie będzie w tej sprawie zajmować stanowiska i nie odpowie na nasze pytania.

Z drogą mają czas do końca lutego

W Urzędzie Miejskim w Elblągu dowiedzieliśmy się, że Ekobud podpisał z samorządem umowę, w której zobowiązał się do przebudowy odcinka ul. Okólnik, prowadzącej do nowego osiedla. - Zgodnie z umową z inwestorem mają się one zakończyć najpóźniej do 28 lutego 2026 r. Zgodnie z informacją uzyskaną od przedstawiciela firmy Ekobud wybrany został wykonawca prac drogowych. Mamy zapewnienie, że dołoży wszelkich starań, aby jak najszybciej przystąpić do prac i maksymalnie skrócić czas realizacji zadania – informuje w odpowiedzi na nasze pytania Joanna Urbaniak, kierownik referatu prasowego Biura Prezydenta Elbląga.