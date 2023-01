Ćwicz fitness z MOSiR-em

Nowy rok to właściwy powód, aby wziąć się za siebie. Pomogą w tym zajęcia fitness organizowane wewnątrz Lodowiska Helena. Do wyboru Turbo Spalanie, Zumba lub spokojna Joga. Przystępne ceny i miła atmosfera to wyjątkowe atuty tych propozycji.

Szukamy ciekawych propozycji, związanych z aktywnością i rekreacją, które poprawią naszą formę. Takie znajdziemy w ofercie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. W sali fitness lodowiska Helena przy ul. Karowej spotykamy się podczas ćwiczeń z naszymi instruktorami. Zumba Taneczne ruchy w słusznym celu. Zumba to połączenie zabawy i rekreacji. Ruszamy się w rytm muzyki, naśladując instruktora. Jest to trening dla każdego, który sprawi, że w łagodny sposób rozruszamy mięśnie i wyluzujemy głowę. Kto raz spróbuje Zumby, ten będzie chciał więcej. Kiedy: wtorek i czwartek o 19:30. Czas: 1h. Wejście: 16 zł. Turbo Spalanie Ćwiczenia, które mają na celu poprawę wytrzymałości, siły i zwiększają nasze możliwości. Wykorzystujemy lekkie ciężarki, maty, a nawet krzesła. To propozycja dla tych, którzy chcą się zmęczyć, ale i odczuć tego efekty. Pracujemy intensywnie, ale z przerwami, co poprawia naszą sylwetkę. Kiedy: środa o 18:30. Czas: 1h. Wejście 16 zł. Joga O jodze wiadomo, że jest to propozycja dla tych, którzy mają ochotę odpocząć fizycznie i psychicznie. Nasza instruktorka wprowadzi każdego w jej tajemnice oraz pomoże wykonywać ćwiczenia i figury. Wraz z nami możesz poznać zalety jogi lub rozwinąć swoje umiejętności. Kiedy: wtorek o 18:20. Czas: 1h. Wejście 16 zł. Bilety można nabywać tuż przed zajęciami w kasie lodowiska. Istnieje możliwość korzystania z kart: Multisport, Fit Profit, Medicover, PZU Sport. Zachęcamy także do zapoznania się z ofertą karnetów, dzięki którym łatwo i szybko można opłacić bilet wstępu na obiekty MOSiR oraz nabyć wejściówki na wszystkie zajęcia programu Aktywuj się z MOSiR-em. Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej.

