Dmuchane tory powracają na Dolinkę

Podczas zimowych ferii czeka nas jedyna w swoim rodzaju zabawa na dmuchanych torach przeszkód. Atrakcje pojawią się w środę (25 stycznia) w Centrum Rekreacji Wodnej Dolinka i będzie można z nich korzystać aż do ostatniego dnia ferii (5 luty). Ich obecność zawsze gwarantuje dużo frajdy i urozmaica zabawę na basenie, a kto się o tym jeszcze nie przekonał, ma ku temu doskonałą okazję. Wejście na tory jest wliczone w cenę biletu.

Ulubione dmuchańce powracają do Centrum Rekreacji Wodnej Dolinka. Już za chwilę każdy, bez względu na wiek, będzie mógł podjąć próbę ich pokonania. Dmuchane tory przeszkód to cykliczne atrakcje, dzięki którym urozmaicamy pobyt na basenie oraz łączymy dobrą zabawę z pływaniem.

Nowością podczas tegorocznych ferii jest nie tylko obecność torów przez blisko dwa tygodnie, ale także ich zmiana. Z pierwszego zestawu będzie można korzystać od 25 do 29 stycznia, a dzień później nastąpi wymiana na zupełnie nowe. Zabawę zakończymy w niedzielę 5 lutego, w ostatni wolny dzień przed powrotem do szkoły.

Na basenie sportowym tor będzie przede wszystkim do dyspozycji starszych dzieci, młodzieży i dorosłych. Tor w strefie rekreacyjnej będzie nadawał się idealnie do zabawy dla najmniejszych pływaków. Przy każdym z torów znajdować się będą ratownicy, którzy zadbają o bezpieczeństwo wszystkich osób. Oba tory dostępne będą od 25 stycznia do 5 lutego, w godz. 6-22.

Zachęcamy także do zapoznania się z ofertą Ferii z MOSiR-em. Proponujemy sportową rozrywkę w przyjemnych i bezpiecznych warunkach, w hali i poza nią. Wszystkie zajęcia są bezpłatne, a więcej szczegółów można znaleźć na stronie mosir.elblag.eu.