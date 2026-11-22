Dreszczowiec z Arką. Dwie dogrywki i porażka

Kibice obejrzeli prawdziwy festiwal strzelecki z dramatycznym finałem. W meczu pełnym zwrotów akcji Energa Basketball Elbląg uległa po dwóch dogrywkach BSA AMW Arce Gdynia 110:112.

Przed meczem wydawać by się mogło, że gdyńska BSA AMW Arka jest w zasięgu elbląskich koszykarzy. Parkiet zweryfikował te przewidywania w najbardziej dramatyczny sposób. Sam mecz miał niezwykle sinusoidalny przebieg, a prowadzenie zmieniało się jak w kalejdoskopie.

W połowie pierwszej kwarty, po dwóch rzutach osobistych Piotra Prokurata, gospodarze prowadzili pięcioma oczkami (14:9). Gdynianie nie zamierzali jednak odpuszczać i na 59 sekund przed końcem kwarty wyszli na jednopunktowe prowadzenie (24:25). Ostatecznie ostatnią minutę 5:2 wygrali elblążanie, którzy po 10 minutach mieli dwa punkty przewagi (27:25).

Po 15 minutach meczu Gdynianie prowadzili dziewięcioma oczkami (32:41). Podobnie jak gospodarze w pierwszej, tak i oni w drugiej kwarcie nie potrafili utrzymać wypracowanej przewagi. Na 20 sekund przed syreną Kacper Jastrzębski doprowadził do remisu 50:50, jednak goście w ostatniej chwili dorzucili punkt z rzutów osobistych, schodząc do szatni z minimalną zaliczką (50:51).

Minęły zaledwie trzy minuty po przerwie i na tablicy wyników widniało już 62:51 dla Elbasketu – gospodarze zaliczyli kapitalną serię 12:0. Półtorej minuty do końca trzeciej kwarty Tomasz Portacha rzucił dwa wolne, a gospodarze prowadzili 70:62. W ostatniej minucie Arkowcy odrobili jednak część strat, rzucając pięć oczek.

Kolejny remis oglądaliśmy w 34. minucie, kiedy Wojtek Mucha z Arki trafił na 73:73. Andrej Atanasov odpowiedział celną trójką, ale na wiele to nie wystarczyło. Goście potrzebowali niespełna minuty, żeby objąć prowadzenie, a na niecałe cztery minuty przed końcem uciekli na sześć oczek.

Elblążanie zażarcie walczyli o odwrócenie losów spotkania. Pogoń zakończyła się połowicznym sukcesem – po celnym rzucie Dominika Pawlaka tuż przed końcem regulaminowego czasu gry na tablicy pojawił się remis 87:87, co oznaczało dogrywkę.

Pierwsza dodatkowa odsłona nie przyniosła rozstrzygnięcia – nerwy pętały ręce zawodnikom obu ekip, którzy rzucili tylko po 7 oczek. Prawdziwy festiwal strzelecki wybuchł w drugiej dogrywce. W niej lepsi okazali się goście. Potrzebowali ponad minuty, żeby wyjść na czteropunktowe prowadzenie, którego nie oddali już do końca spotkania. Piłka dziurawiła kosz po obu stronach parkietu raz za razem. Setny punkt dla Arki zdobył Stanisław Polaczuk, dla Elbasketu – Kacper Jastrzębski. Ostatecznie ten szalony bój zakończył się wynikiem 110:112. Elblążanie po raz kolejny musieli pogodzić się z porażką.

Dwóch elbląskich koszykarzy zanotowało efektowne double-double: Kacper Jastrzębski do 29 punktów dołożył 17 zbiórek, a Dominik Pawlak rzucił 25 oczek i 10 razy zebrał piłkę z tablicy. Ważne punkty dokładał też Piotr Prokurat (24 pkt, w tym cztery celne trójki).

W następnej kolejce Elblążanie zagrają na wyjeździe w Koszalinie, gdzie zmierzą się z tamtejszym Żakiem-Insta-Serwis.

Energa Basketball Elbląg – BSA AMW Arka Gdynia 110:112 (27:25, 23:26, 20:16, 17:20, 7:7, 16:18)

Elbasket: Jastrzębski 29 (1), Pawlak 25, Prokurat 24 (4), Atanasov 18 (3), Urbański 6 (2), Portacha 5, Rarowski-Geckler 3, Jakimowicz 0, Celak 0.