Napadli na 71-latkę, zostali aresztowani

Na 3 miesiące sąd aresztował 47 i 36-latka z Pasłęka. Mężczyźni zostali zatrzymani przez policjantów Wydziału do Walki z Przestępczością Przeciwko Mieniu. W zatrzymaniu podejrzanych brali udział funkcjonariusze Specjalnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji.

Do napadu na 71-letnią kobietę doszło we wrześniu tego roku na terenie Elbląga. Sprawcy ją pobili i zabrali torebkę, w której znajdowała się znaczna suma pieniędzy.

Od tego czasu trwała intensywna i żmudna praca policjantów operacyjnych. W konsekwencji doprowadziła ona do wytypowania i zatrzymania w środę (18.11) w godzinach porannych dwóch mężczyzn. Byli oni wcześniej notowani i karani. U jednego z nich w mieszkaniu podczas przeszukania znaleziono narkotyki, a także inne niebezpieczne narzędzia.

Obaj decyzją sądu zostali tymczasowo aresztowani na 3 miesiące. Za dokonanie rozboju z użyciem niebezpiecznego narzędzia może im grozić kara od 3 do 20 lat pozbawienia wolności.