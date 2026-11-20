Zobacz, jak zmienia się Most Wyszyńskiego

Konstrukcja, przyczółki, nawierzchnia i oświetlenie – na Moście Kardynała Wyszyńskiego prace ruszyły pełną parą. Zajrzyjcie na plac budowy, zanim przeprawa wróci do pełnej sprawności w maju. Zobacz zdjęcia.

11,3 mln zł kosztuje remont Mostu Kardynała Wyszyńskiego w Elblągu. Przez najbliższe miesiące – aż do maja przyszłego roku – kierowcy, którzy chcą przedostać się na drugi brzeg rzeki Elbląg, muszą liczyć się ze zmianami w ruchu i korzystać z objazdów przez Stare Miasto, tymczasową przeprawę w ciągu ul. Wapiennej oraz Most Niski.

Prace prowadzi firma Strabag. Na zdjęciach z placu budowy widać już skalę inwestycji – to nie tylko odświeżenie nawierzchni, ale gruntowna odbudowa przeprawy. Wykonawca wzmocni konstrukcję mostu, przebuduje przyczółki, naprawi elementy betonowe oraz wykona nową izolację i odwodnienie. Po zakończeniu robót kierowcy i piesi zyskają też nową nawierzchnię, zmodernizowane bariery, balustrady i oświetlenie.

Dla mieszkańców to miesiące cierpliwości w korkach, ale efekt ma być odczuwalny na lata – bezpieczniejsza i bardziej wytrzymała przeprawa nad rzeką.