Elblążanin hurtownikiem marihuany

41-letni elblążanin na jednej z posesji w gminie Miłomłyn urządził sobie magazyn marihuany. Policjanci znaleźli tam ponad 30 kg tej substancji, kolejne cztery odkryli w aucie mężczyzny. Został aresztowany na trzy miesiące.

- Policjanci Wydziału w Elblągu Zarządu w Olsztynie CBŚP, rozpracowując grupę przestępczą zajmującą się wprowadzaniem do obrotu hurtowych ilości narkotyków na terenie powiatu elbląskiego, ustalili, że znaczne ilości zabronionych substancji mogą być przechowywane na jednej z działek rekreacyjnych w powiecie ostródzkim. Zebrane informacje wskazywały, że nieruchomość może służyć jako miejsce magazynowania narkotyków przed ich dalszą dystrybucją – informuje Centralne Biuro Śledcze Policji.

W drugiej połowie października policjanci zatrzymali 41-letniego elblążanina Juliana R., gdy na wspomnianej działce pakował do auta kartony. O szczegółach sprawy poinformowali w czwartek.

Na posesji i w aucie znaleziono w sumie 34 kg marihuany (fot. CBŚP)

- Wewnątrz znajdowało się 20 próżniowo zapakowanych pakunków z marihuaną. W trakcie dalszego przeszukania budynku rekreacyjnego, garażu oraz innego pojazdu funkcjonariusze znaleźli kolejne 14 pakunków zawierających ten narkotyk. Łącznie policjanci zabezpieczyli 34 kilogramy gotowego suszu marihuany. Ujawnili również szereg przedmiotów wskazujących na stosowanie metod kamuflażu oraz przygotowywanie narkotyków do dystrybucji na szeroką skalę. Zatrzymany mężczyzna był znany ze swoich kontaktów ze środowiskiem pseudokibiców jednego z elbląskich klubów sportowych – informuje policja.

- Podejrzanemu przedstawiono zarzut udziału w obrocie znaczną ilością środka odurzającego, w postaci 34 kg marihuany. Na wniosek Prokuratora Rejonowego w Ostródzie Sąd Rejonowy w Ostródzie zastosował wobec podejrzanego środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania – na okres 3 miesięcy – informuje Ewa Ziębka, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Elblągu. - Postępowanie przygotowawcze w tej sprawie znajduje się na wstępnym etapie, trwają w nim intensywne czynności zmierzające do ustalenia wszystkich osób uczestniczących w tym procederze i współdziałających z podejrzanym .

Julianowi R. grozi od 2 do 12 lat pozbawienia wolności.