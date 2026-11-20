Kolejne elbląskie torowiska czekają na modernizację

Szykują się kolejne duże zmiany w centrum Elbląga. Ratusz szuka wykonawców remontu torowisk na al. Grunwaldzkiej i ul. 3 Maja. Inwestycja ma być gotowa w 12 miesięcy od przekazania placu budowy.

Dwa kolejne odcinki elbląskiego torowiska tramwajowego przejdą gruntowną modernizację w ramach miejskiego programu tramwajowego. Ratusz ogłosił przetarg na wykonawców, którzy wyremontują tory na al. Grunwaldzkiej (od ul. 3 Maja do ul. Polnej) oraz na ul. 3 Maja (od pl. Konstytucji do pl. Grunwaldzkiego).

Zakres prac jest bardzo szeroki. Na al. Grunwaldzkiej remont obejmie nie tylko samo torowisko i trakcję tramwajową, ale także jezdnię, ścieżkę rowerową, chodnik oraz uliczne oświetlenie. Wykonawca przebuduje odwodnienie torowiska, zabezpieczy sieci elektroenergetyczne, a także wybuduje nowe sieci: wodociągową oraz gazową średniego ciśnienia.

Na odcinku ul. 3 Maja zmodernizowana zostanie dwutorowa trasa tramwajowa wraz z towarzyszącą infrastrukturą, peronami przystanku „Plac Grunwaldzki” oraz przejściem dla pieszych przez torowisko na wysokości ul. Bałuckiego. Przewidziane są także: przebudowa jezdnej tramwajowej sieci trakcyjnej, instalacji zasilających i uszyniających, infrastruktury przystankowej, kanalizacji deszczowej (w zakresie odwodnienia torowiska) oraz zabezpieczenie sieci teletechnicznych i elektroenergetycznych.

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty miasto weźmie pod uwagę cenę brutto (waga 60%) oraz okres gwarancji (waga 40%), który musi wynosić minimum 36 miesięcy, a maksymalnie punktowany jest do 60 miesięcy.

Na oferty urzędnicy czekają do 29 grudnia. Wówczas dowiemy się, na ile poszczególni wykonawcy wycenili swoje usługi. Cała inwestycja ma być gotowa w ciągu 12 miesięcy od przekazania placu budowy.

Przypominamy, że obecnie trwa remont torowiska na ul. 1 Maja. Potrwa do 29 stycznia przyszłego roku.