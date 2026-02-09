Dziewczęta z SP 11 najlepsze

Zakończyły się kolejne rozgrywki w ramach XXXX Miejskich Igrzysk Młodzieży Szkolnej w Elblągu. W mini koszykówce dziewcząt zwyciężyła Szkoła Podstawowa nr 11.

W turnieju wzięły udział elbląskie szkoły podstawowe. Rywalizowano w systemie ligowym. W efekcie trzy zespoły otrzymały medale.

Klasyfikacja finałowa:

1. Szkoła Podstawowa nr 11

2. Sportowa Szkoła Podstawowa nr 3

3. Szkoła Podstawowa nr 15

Szkoły podstawowe rywalizują w wielu dyscyplinach przez cały rok szkolny. Na zakończenie poznamy najlepsze we współzawodnictwie sportowym. Po każdej dyscyplinie trzy pierwsze drużyny w klasyfikacji danych zawodów otrzymują medale.

