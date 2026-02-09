UWAGA!

----

Dziewczęta z SP 11 najlepsze

 Elbląg, Mistrzynie Elbląga w mini koszykówce - SP 11
Mistrzynie Elbląga w mini koszykówce - SP 11 (fot. MOS)

Zakończyły się kolejne rozgrywki w ramach XXXX Miejskich Igrzysk Młodzieży Szkolnej w Elblągu. W mini koszykówce dziewcząt zwyciężyła Szkoła Podstawowa nr 11.

W turnieju wzięły udział elbląskie szkoły podstawowe. Rywalizowano w systemie ligowym. W efekcie trzy zespoły otrzymały medale.

 

Klasyfikacja finałowa:

1. Szkoła Podstawowa nr 11

2. Sportowa Szkoła Podstawowa nr 3

3. Szkoła Podstawowa nr 15

 

 

Szkoły podstawowe rywalizują w wielu dyscyplinach przez cały rok szkolny. Na zakończenie poznamy najlepsze we współzawodnictwie sportowym. Po każdej dyscyplinie trzy pierwsze drużyny w klasyfikacji danych zawodów otrzymują medale.

Więcej informacji na stronie mostruso.pl i na Facebooku MOS Elbląg.

 

MOS

A moim zdaniem...

Najnowsze artykuły w dziale Sport

Artykuły powiązane tematycznie

Zamieszczenie następnej opinii do tego artykułu wymaga zalogowania

W formularzu stwierdzono błędy!

Ok
Dodawanie opinii
Aby zamieścić swoje zdjęcie lub avatar przy opiniach proszę dokonać wpisu do galerii Czytelników.
Dołącz zdjęcie:

Podpis:

Jeśli chcesz mieć unikalny i zastrzeżony podpis
zarejestruj się.
E-mail:(opcjonalnie)
Reklama
 