Dziewczęta z SP 11 najlepsze
Zakończyły się kolejne rozgrywki w ramach XXXX Miejskich Igrzysk Młodzieży Szkolnej w Elblągu. W mini koszykówce dziewcząt zwyciężyła Szkoła Podstawowa nr 11.
W turnieju wzięły udział elbląskie szkoły podstawowe. Rywalizowano w systemie ligowym. W efekcie trzy zespoły otrzymały medale.
Klasyfikacja finałowa:
1. Szkoła Podstawowa nr 11
2. Sportowa Szkoła Podstawowa nr 3
3. Szkoła Podstawowa nr 15
Szkoły podstawowe rywalizują w wielu dyscyplinach przez cały rok szkolny. Na zakończenie poznamy najlepsze we współzawodnictwie sportowym. Po każdej dyscyplinie trzy pierwsze drużyny w klasyfikacji danych zawodów otrzymują medale.
Więcej informacji na stronie mostruso.pl i na Facebooku MOS Elbląg.
MOS