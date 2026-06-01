Elbląska judoczka piąta w Grazu

W wadze powyżej 78 kilogramów w Pucharze Świata do lat 23 w judo, który w weekend odbył się w Grazu wystartowało 21 judoczek. W silnie obsadzie Aleksandra Kocięba z Truso Elbląg zajęła piąte miejsce.

W weekend w austriackim Grazu rywalizowali młodzi judocy (do lat 23) na Pucharze Świata. Z elbląskiego punktu widzenia najciekawsza była rywalizacja kobiet w wadze powyżej 78 kg, gdzie mieliśmy swoją reprezentantkę – Aleksandrę Kociębę z elbląskiego Truso. Była to też bardzo silnie obsadzona kategoria, z udziałem judoczek z pierwszej piątki światowego rankingu.

W pierwszej rundzie Elblążanka miała wolny los, w kolejnej pokonała Węgierkę Reginę Huszar. Ćwierćfinałowa porażka z Rumunką Darią Tudorache zepchnęła judoczkę Truso do repasaży. Tam najpierw pokonała Włoszkę Gulię Telesca, następnie Niemkę Peppę Ploehnert. W walce o brązowy medal w kontrowersyjnych okolicznościach Elblążanka przegrała z Kazaszką Ruslaną Makhatovą.