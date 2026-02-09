Emilia Zawisza druga na Mistrzostwach Polski Juniorów

Doskonale spisała się łyżwiarka szybka Vikinga Elbląg na Mistrzostwach Polski Juniorów rozgrywanej w Tomaszowie Mazowieckim. Emilia Zawisza pobiła swój rekord życiowy w wieloboju i z wynikiem 169,563 pkt zajęła drugie miejsce w łyżwiarskim wieloboju.

Elblążanka na 500 metrów zajęła piąte miejsce z wynikiem 41,58 sekundy. Kolejne konkurencje przyniosły lepsze wyniki. Na 1500 metrów zawodniczka elbląskiego Vikinga stanęła na trzecim miejscu na podium (2,05,58 min.). Na tej samej pozycji uplasowała się na dystansie 1000 metrów, warto jednak zwrócić uwagę na czas – 1,22,11 min. jest nowym rekordem życiowym Emilii Zawiszy. Kolejny wyścig i kolejny sukces: dystans 3000 metrów elblążanka pokonała w czasie 4,30,41 min i jest to jej nowy rekord życiowy. Taki czas dał jej też drugie miejsce w tej konkurencji.

W efekcie elblążanka stanęła na drugim stopniu podium w wieloboju łyżwiarskim. Wynik 169,563 jest jej nowym rekordem życiowym.

- Rywalizacja dziewcząt w tej kategorii wiekowej stała na bardzo wysokim poziomie, o czym świadczą uzyskane rezultaty oraz fakt, że o czołowe lokaty MPJ walczyły medalistki ubiegłorocznych Mistrzostw Świata Juniorek: Zofia Braun, Emilia Zawisza i Wiktoria Dąbrowska – tak wyniki Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży skomentował Ryszard Białkowski, trener i prezes Vikinga Elbląg.

Doskonały start na Ogólnopolskiej MPJ Emilia Zawisza okrasiła trzecim miejscem w biegu masowym (na dystansie 10 okrążeń). Elblążanka dystans pokonała w czasie 7,42,25 min. Wygrała Zofia Braun przed Wiktorią Dąbrowską.

Na Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży zadebiutował Filip Mirzałek z Orła Elbląg. Elblążanin walczył z rywalami i chorobą. Na poszczególnych dystansach zajął następujące miejsca: 500 m – 39,88 sek. (14. miejsce), 1000 m – 1:18,86 min. (10. miejsce), 1500 m – 2:04,77 min. (11. miejsce), 3000 m – 4:29,45 min. (10. miejsce). Elblążanin nie wystartował na dystansie 5000 m., w związku z czym nie został sklasyfikowany w wieloboju. Ma biegu masowym uplasował się na 6. miejscu z czasem 6,02,88 min.

Omawiane zawody były jednocześnie zawodami kwalifikującymi zawodniczki i zawodników do udziału Kadry Narodowej w PŚJ i MŚJ, które odbędą się w niemieckim Inzell, odpowiednio 21-22.02.26r. i 27.02.-01.03.26r. Kwalifikacje tę pozytywnie przeszła E.Zawisza.

Warto także nadmienić, że Emilia Zawisza biorąc w dotychczas rozegranych dwóch edycjach PŚJ plasuje się w klasyfikacji generalnej na dystansie 3000 m na wysokim trzecim miejscu.