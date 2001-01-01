Festiwal Babie Lato i regaty między mostami

Od piątku do niedzieli nad rzeką Elbląg potrwa festiwal "Babie Lato". Jedną z jego części będą Regaty o Błękitną Wstęgę Elbląskich Mostów Zwodzonych.

Trzydniowy festiwal "Babie lato" odbędzie się w dniach 29–31 sierpnia. - To idealna okazja, aby pożegnać wakacje w rodzinnej, radosnej atmosferze - zachęca Grupa Wodna, organizator wydarzenia.

Najważniejsze punkty programu:

start festiwalu z animacjami dla dzieci o godz. 17:00 sobota, 30 sierpnia: dzień pełen wodnych atrakcji; od 13:00 do 18:00 odbędą się Piana Party, dyskoteka, karaoke oraz wybór Króla i Królowej Rzeki Elbląg; tego dnia rozegrane zostaną również Regaty o Błękitną Wstęgę Elbląskich Mostów Zwodzonych

Regaty o Błękitną Wstęgę elbląskich mostów zwodzonych

W sobotę, 30 sierpnia, Elbląg stanie się stolicą młodych żeglarzy. Zapraszamy na regaty, w których wezmą udział dzieci w wieku 7–12 lat. To doskonała okazja, by podziwiać ich zmagania na rzece Elbląg. Udział w regatach jest bezpłatny.

Więcej informacji, w tym regulamin regat na stronie organizatora.