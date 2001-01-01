Festiwal Babie Lato i regaty między mostami

Od piątku do niedzieli nad rzeką Elbląg potrwa festiwal "Babie Lato". Jedną z jego części będą Regaty o Błękitną Wstęgę Elbląskich Mostów Zwodzonych.
Trzydniowy festiwal "Babie lato" odbędzie się w dniach 29–31 sierpnia. - To idealna okazja, aby pożegnać wakacje w rodzinnej, radosnej atmosferze - zachęca Grupa Wodna, organizator wydarzenia.
Najważniejsze punkty programu:
- piątek, 29 sierpnia: start festiwalu z animacjami dla dzieci o godz. 17:00
- sobota, 30 sierpnia: dzień pełen wodnych atrakcji; od 13:00 do 18:00 odbędą się Piana Party, dyskoteka, karaoke oraz wybór Króla i Królowej Rzeki Elbląg; tego dnia rozegrane zostaną również Regaty o Błękitną Wstęgę Elbląskich Mostów Zwodzonych
- niedziela, 31 sierpnia: od 13:00 do 17:00 "Kolorowa Rzeka" – festiwal kolorowych proszków Holy
- stałe atrakcje: przez cały festiwal dostępna będzie strefa "Fabryka" z animacjami, dmuchańcami, popcornem, watą cukrową, a także strzelaniem z łuku
Regaty o Błękitną Wstęgę elbląskich mostów zwodzonych
W sobotę, 30 sierpnia, Elbląg stanie się stolicą młodych żeglarzy. Zapraszamy na regaty, w których wezmą udział dzieci w wieku 7–12 lat. To doskonała okazja, by podziwiać ich zmagania na rzece Elbląg. Udział w regatach jest bezpłatny.
- data i godzina: sobota, 30 sierpnia, uroczyste otwarcie regat o godzinie 12:00
- miejsce: rzeka Elbląg, odcinek między mostami zwodzonymi a Bulwarem Zygmunta Augusta
- dla kibiców: najlepszymi miejscami do oglądania zawodów są Bulwar Zygmunta Augusta lub taras widokowy Caffee Przystań Klubokawiarnia
- nagrody: Na uczestników czekają pamiątkowe dyplomy, a na zwycięzców Błękitna Wstęga oraz nagrody rzeczowe.
- organizatorzy: Grupa Wodna, Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego
Więcej informacji, w tym regulamin regat na stronie organizatora.
organizatorzy