Festiwal Babie Lato i regaty między mostami

 Elbląg, Festiwal Babie Lato i regaty między mostami

Od piątku do niedzieli nad rzeką Elbląg potrwa festiwal "Babie Lato". Jedną z jego części będą Regaty o Błękitną Wstęgę Elbląskich Mostów Zwodzonych.

Trzydniowy festiwal "Babie lato" odbędzie się w dniach 29–31 sierpnia. - To idealna okazja, aby pożegnać wakacje w rodzinnej, radosnej atmosferze - zachęca Grupa Wodna, organizator wydarzenia.

 

Najważniejsze punkty programu:

  • piątek, 29 sierpnia: start festiwalu z animacjami dla dzieci o godz. 17:00
  • sobota, 30 sierpnia: dzień pełen wodnych atrakcji; od 13:00 do 18:00 odbędą się Piana Party, dyskoteka, karaoke oraz wybór Króla i Królowej Rzeki Elbląg; tego dnia rozegrane zostaną również Regaty o Błękitną Wstęgę Elbląskich Mostów Zwodzonych
  • niedziela, 31 sierpnia: od 13:00 do 17:00 "Kolorowa Rzeka" – festiwal kolorowych proszków Holy
  • stałe atrakcje: przez cały festiwal dostępna będzie strefa "Fabryka" z animacjami, dmuchańcami, popcornem, watą cukrową, a także strzelaniem z łuku

 

Regaty o Błękitną Wstęgę elbląskich mostów zwodzonych

W sobotę, 30 sierpnia, Elbląg stanie się stolicą młodych żeglarzy. Zapraszamy na regaty, w których wezmą udział dzieci w wieku 7–12 lat. To doskonała okazja, by podziwiać ich zmagania na rzece Elbląg. Udział w regatach jest bezpłatny.

  • data i godzina: sobota, 30 sierpnia, uroczyste otwarcie regat o godzinie 12:00
  • miejsce: rzeka Elbląg, odcinek między mostami zwodzonymi a Bulwarem Zygmunta Augusta
  • dla kibiców: najlepszymi miejscami do oglądania zawodów są Bulwar Zygmunta Augusta lub taras widokowy Caffee Przystań Klubokawiarnia
  • nagrody: Na uczestników czekają pamiątkowe dyplomy, a na zwycięzców Błękitna Wstęga oraz nagrody rzeczowe.
  • organizatorzy: Grupa Wodna, Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Więcej informacji, w tym regulamin regat na stronie organizatora.

