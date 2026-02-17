Garmin Gravel Race 2026 wraca do Tolkmicka!

W sezonie 2026 Garmin Gravel Race ponownie zawita do Tolkmicka – wyjątkowej miejscowości położonej nad Zalewem Wiślanym, w sercu malowniczej Wysoczyzny Elbląskiej. To lokalizacja, która łączy nadwodne krajobrazy z wymagającym, pagórkowatym terenem, tworząc idealne warunki do gravelowej rywalizacji. Zawody odbędą się w niedzielę, 19 lipca 2026 r.

Trasy pełne widoków i wyzwań

Okolice Zalewu Wiślanego oferują otwarte przestrzenie, szerokie szutrowe drogi i spektakularne widoki, które nadają rywalizacji niepowtarzalny klimat. Z kolei tereny Wysoczyzny Elbląskiej to długie, wymagające podjazdy, szybkie zjazdy i techniczne odcinki leśne. To połączenie sprawia, że Tolkmicko jest zróżnicowaną i atrakcyjną lokalizacją.

- Tolkmicko to miejsce, które idealnie oddaje ducha gravelu – swobodę jazdy, bliskość natury i sportowe wyzwanie. Cieszymy się, że w 2026 roku ponownie spotkamy się właśnie tutaj. Wysoczyzna Elbląska gwarantuje emocje zarówno zawodnikom walczącym o najlepsze miejsca, jak i tym, którzy startują, by przeżyć przygodę - mówi Marcin Florek, prezes Labosport Polska.

Dystanse:

EXPEDITION – ok. 72 km

EXPEDITION Trip – ok. 72 km

ADVENTURE – ok. 31 km

ADVENTURE Trip – ok. 31 km

Każdy z dystansów pozwala w pełni poczuć charakter regionu – od nadzalewowych odcinków po wymagające fragmenty Wysoczyzny Elbląskiej.

- Przygotowując trasę, zależało nam na tym, aby pokazać pełne spektrum tego regionu - od szerokich, szybkich szutrów po bardziej techniczne i selektywne odcinki leśne. Zawodnicy mogą spodziewać się dynamicznej, urozmaiconej trasy, która będzie wymagała zarówno dobrej kondycji, jak i umiejętności technicznych - podkreśla Piotr Matkiewicz, dyrektor zawodów.

Dla rywalizujących i odkrywców

Garmin Gravel Race Tolkmicko to propozycja zarówno dla zawodników nastawionych na sportową walkę, jak i dla tych, którzy chcą połączyć start z odkrywaniem wyjątkowych tras i krajobrazów północnej Polski. To nie tylko wyścig – to doświadczenie terenu, natury i gravelowej wolności.

Zapisy ruszają 18 lutego o godz. 12:00 na stronie: www.gravelrace.pl

Do zobaczenia na starcie w Tolkmicku!