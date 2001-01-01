Gmina Tolkmicko przyciągnęła biegaczy

Trwa Garmin Ultra Race w gminie Tolkmicko. Uczestnicy rywalizują na czterech dystansach, a także w niedzielę czekają ich zawody kolarskie Garmin Gravel Race. Zobacz zdjęcia z imprezy.

Przed jednym ze startów porozmawialiśmy z uczestnikami biegów.

- Wybrałem najkrótszy dystans, nie czuję się jakimś wytrawnym biegaczem. Biegam od dwóch czy trzech lat, zacząłem od Biegu Niepodległości. Wtedy pierwszy raz przebiegłem 10 km w ramach zorganizowanych zawodów. Poczułem satysfakcję, przełamałem jakieś swoje uprzedzenia, bo przedtem myślałem, że to nie dla mnie - mówi Krzysztof Domeradzki z Elbląga. - Bieganie to korzyści nie tylko fizyczne, ale też dla psychiki. Euforia na mecie, obcowanie z innymi ludźmi i z tym klimatem, zwiedzanie miejsc, do których normalnie by się nie trafiło. Dziś biegniemy na fajnych terenach - zaznacza biegacz. - Staram się biegać dwa razy w tygodniu, ale podchodzę do tego "na lajcie". Mam też ekipę do biegania, chociaż dziś akurat przyjechałem sam - dodaje.

- Biegam od trzech lat, ale to chyba będzie mój pierwszy bieg na dystansie dłuższym niż 10 km. Jestem z okolic Braniewa, tam też jest trochę górek, gdzie było można potrenować wzniesienia. Wolę biegać po prostym terenie - przyznaje pani Anna.

- Zaczęłam przygodę z bieganiem dwa lata temu. Zobaczymy, jak to dzisiaj będzie z tymi wzniesieniami - dodaje towarzysząca jej pani Patrycja.

- Biegam od kilku lat. Można się odstresować i jest to dobre dla zdrowia. Namówił mnie do tego kolega i mi się spodobało. Zaczynałem od "dziesiątek" - opowiada Jarosław Zajdel z Elbląga. - Na co dzień biegam w Bażantarni, dwa razy w tygodniu po 8 km. Do tego jeżdżę rowerem - podkreśla. - Tereny w regionie są do biegania cudowne, pełne pięknych widoków - stwierdza nasz rozmówca.

- Nie jestem miłośnikiem biegów "ultra", po lesie, po górach, ale cieszę się, że takie są organizowane w regionie, jest to świetne dla celów promocyjnych, to są bardzo piękne tereny - mówi Kamil Czyżak z Elbląga. - Prywatnie bliższe są mi jednak biegi po asfalcie, dlatego dziś wybrałem 14 km, dla mnie ten najkrótszy dystans jest optymalny. Będę dziś biegł bardziej zachowawczo z uwagi na ten teren, nie nastawiając się na wynik, ale na udział i na oglądanie krajobrazów. Oczywiście jest to dla mnie część przygotowań do innych zawodów, gdzie skupiam się na wynikach, np. gdy pod koniec września będę walczył o swój rekord życiowy. Dzisiejsze zawody są zorganizowane na naprawdę wysokim poziomie, cieszę się, że organizatorzy się rozwijają - zaznacza. - Bieganie jest dobre dla zdrowia, jak człowiek ma tendencję do tycia, to spalanie kalorii jest jak najbardziej wskazane. To też odpoczynek dla głowy, gdy biegniesz myślisz tylko o tym, żeby skończyć ten bieg, a nie o mailach, na które trzeba odpisać - podkreśla nasz rozmówca.

Dla uczestników wydarzenia zaplanowano dodatkowe atrakcje, czyli stoiska z lokalnymi wyrobami, prelekcję Patrycji Bereznowskiej, rekordzistki świata w biegu 48-godzinnym, strefę animacji dla dzieci czy spacer z przewodnikiem po Kadynach.

Dodajmy, że organizator cyklu, Labosport, uruchomił zbiórkę na zrzutka.pl, z której dochód zostanie w całości przekazany dla OSP Tolkmicko, która pomagała mieszkańcom walczyć ze skutkami ostatniej powodzi i która sama mocno ucierpiała.