Nie wyrzucaj, podziel się

 Elbląg, Jadłodzielnia przy ul. Stefczyka w Elblągu,
Jadłodzielnia przy ul. Stefczyka w Elblągu, fot. Anna Dawid

- Nie wyrzucajmy jedzenia ze świątecznego stołu, podzielmy się nim z najbiedniejszymi - apeluje Bank Żywności. Dwie elbląskie jadłodzielnie są otwarte całą dobę i można zostawić w nich żywność dla potrzebujących.

Z danych Banku Żywności wynika, że ponad połowa z nas kupuje na święta zbyt wiele jedzenia. W efekcie część potraw trafia do śmietnika.

- W Polsce w każdej sekundzie przez cały rok wyrzucanych do kosza jest około 153 kg żywności - możemy przeczytać na stronie Banku Żywności.

Można tego uniknąć przekazując żywność potrzebującym. Przypomnijmy, że jedzenie, którego już nie potrzebujemy, możemy zostawić w jadłodzielniach elbląskiego Banku Żywności. Jedna znajduje się przy ul. Związku Jaszczurczego 17 (tzw. hotelowiec), druga przy ul. Stefczyka 7.

- Jadłodzielnie są czynne całą dobę. Można zostawić w nich wszystko, czego mamy za dużo. Jedzenie powinno być odpowiednio opakowane i opisane (co to jest i data przygotowania w przypadku potraw domowych -red.). Można też przynosić warzywa i owoce. Do jadłodzielni zagląda codziennie sporo osób potrzebujących pomocy, więc na pewno nic się nie zmarnuje – mówi Teresa Bocheńska, prezes Banku Żywności w Elblągu.

 

22 grudnia została też uruchomiona pierwsza jadłodzielnia w Pasłęku. Lodówka społeczna znajduje się na placu Grunwaldzkim, przy budynku Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pasłęku.

