Ile kosztuje sportowa promocja?

Olimpia złożyła wniosek na 500 tys. zł., Start na 470 tys. zł, Silvant na 300 tys. zł. To największe pod względem wartości wnioski złożone na miejski konkurs na promocję Elbląga poprzez sport. Do podziału jest 1,85 mln zł, inne kluby też chciałyby uczestniczyć w podziale promocyjnego tortu.

Przypomnijmy, ratusz ogłosił konkurs na promocję Elbląga poprzez sport. Kwota do podziału to 1,85 mln zł. W ten sposób ratusz chce finansowo pomóc elbląskim klubom sportowym. „Celem głównym zadania konkursowego musi być promocja Miasta Elbląg poprzez udział i organizację wydarzeń sportowych oraz prowadzenie szkolenia sportowego w 2025 r. Promocja Miasta ukierunkowana musi być na przekazanie jak największej liczbie odbiorców informacji o wsparciu udzielonym przez miasto Elbląg” - możemy przeczytać w ogłoszeniu konkursowym. Zadanie ma być realizowane od 1 sierpnia do końca roku.

Urzędnicy chcieliby m.in. organizacji zawodów sportowych w Elblągu przeznaczonych dla jak największej ilości publiczności; udział w zawodach sportowych w innych miejscach niż Elbląg, prowadzenie szkolenia sportowego, umieszczenie logotypu „Elbląg w formie” na ubiorach trenerów i zawodników oraz strony internetowej klubów oraz ekspozycje tegoż logotypu na banerach podczas zawodów, umieszczenie nazwy miasta w nazwie klubu, nadanie miastu tytułu Głównego Partnera oraz umieszczenie tej informacji oraz herbu Elbląga w materiałach publikowanych przy okazji prowadzonych zawodów, kreowanie pozytywnego wizerunku Elbląga podczas wypowiedzi publicznych oraz medialnych, upowszechnianie informacji o współpracy z miastem oraz dokumentacja działań promocyjnych.

O miejskie pieniądze zwróciło się 30 stowarzyszeń i klubów sportowych. W sumie kluby chciałyby prawie 2,7 mln zł z tytułu promowania miasta na arenach sportowych. Do podziału jest „tylko” 1,85 mln zł. Do końca lipca powinniśmy poznać jak pieniądze podzielili urzędnicy i ile pieniędzy który klub dostał. W poniższej tabelce przedstawiamy kto i o jaką sumę wnioskuje.