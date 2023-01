Jakie są potrzeby elbląskich sportowców?

Elbląskie kluby złożyły swoje oferty w dwóch konkursach miejskich na dofinansowanie ich działalności. Ile pieniędzy chciałyby dostać?

11 klubów sportowych z Elbląga wystąpiło do ratusza o wsparcie ich działalności z budżetu miasta w ramach konkursu „wspieranie szkolenia sportowego w różnych dyscyplinach“. W porównaniu z rokiem 2022 jest to liczba o trzy mniejsza. W konkursie do rozdysponowania jest milion złotych. I już wiadomo, że potrzebne będą cięcia, gdyż suma potrzeb klubów jest niemal dwa razy większa.

I tak: W pierwszej trójce potrzebujących są: Olimpia Elbląg - 800 tys. zł, Start Elbląg - 560 tys. zł i Concordia Elbląg - 154 tys. zł. Stawkę zespołów, które potrzebują powyżej 100 tys. zł zamyka Silvant Kajak - 120 tys. zł. Oprócz tego Basketball Elbląg potrzebuje 64 tys. zł, Stowarzyszenie „Jantar“ - 71 tys. zł., Mlexer 37 tys. zł., Kontra 5,5 tys. zł., Stowarzyszenie Taneczne „Cadmans“ - 40 tys. zł, Elbląski Klub Karate - 37 tys. zł, a A.K. „Andrex“ - 39 tys. zł.

Z dużym prawdopodobieństwem można założyć, że nie wszyscy otrzymają dotację. W ogłoszeniu o konkursie organizatorzy zastrzegli, że w sportach drużynowych (w podziale na sporty kobiecie i męskie) dotację otrzyma tylko jeden podmiot, którego oferta będzie najlepiej służyła realizacji zadania. Ten wyjątek dotyczy tylko Olimpii i Concordii, których zawodnicy trenują piłkę nożną mężczyzn.

Na konkurs: Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży jako sposób przeciwdziałania uzależnieniom“ wpłynęło 30 ofert od klubów. (Szczegóły tutaj). Największe oczekiwania finansowe mają: Olimpia - 300 tys. zł, Silvant Kajak - 200 tys. zł, Orzeł - 180 tys. zł, Truso Elbląg - 170 tys. zł, Concordia - 117 tys. zł. Zsumowane oczekiwania finansowe wynoszą 1,85 mln zł. A do podziału jest 900 tys. zł.

Podział pieniędzy powinniśmy poznać do końca stycznia.