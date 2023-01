Kajakarze przygotowują się do sezonu ze strategicznym sponsorem

- Liczymy na to, że kajakarz z Elbląga wywalczy kwalifikację na igrzyska olimpijskie w Paryżu w 2024 r. - mówił Wojciech Załuski, trener w Silvant Kajak Elbląg. Na konferencji prasowej kajakarze przedstawili plany klubu na najbliższe miesiące i przedstawili nowego sponsora strategicznego - Energę z Grupy ORLEN.

Na przystani przy ul. Radomskiej zawsze się coś dzieje. Początek roku nie jest wyjątkiem, ale na początku 2023 r. dzieje się jeszcze więcej niż zwykle. Ale po kolei...

Silvant Kajak Elbląg pozyskał sponsora strategicznego - firmę Energa z Grupy ORLEN. To już kolejny klub z Elbląga, który jest wspierany przez tę firmę energetyczną. Logo Energi znajdzie się m. in. na wiosłach, kostiumach sportowych oraz w pomieszczeniach klubowych. Pozyskane od sponsora środki pozwolą m. in. na organizację wymarzonego obozu klimatycznego w Albanii, który odbędzie się w lutym. To oczywiście nie wszystko: za pieniądze sponsora klub kupi sprzęt oraz sfinansuje inne swoje potrzeby, tak aby treningi mogły być jeszcze bardziej skuteczne i wydajne. Umowa sponsorska obowiązuje do końca roku, z możliwością przedłużenia.

- Na dziś na obóz jedzie Damian Kwiatkowski, Mateusz Romanowski, Krzysztof Kulma, Dominik Kamecki, Kamil Kulma. Zobaczymy, jak ułoży się sytuacja z Tomkiem Pytlakiem, który na dziś jest kontuzjowany. Jak widać, to czołowi zawodnicy naszego klubu. Gościnnie wezmą udział również jeden zawodnik z Warszawy i być może dwójka zawodnika z Opola - wyjaśnił Wojciech Załuski, trener Silvant Kajak Elbląg. - Doskonale zdajemy sobie sprawę, że organizacja zajęć na wodzie, kiedy jest ciepło i nie ma wiatru, jest bardziej korzystna niż pływanie, kiedy temperatura powietrza wynosi 2-3 stopnie w kamizelce asekuracyjnej, w czapce, rękawiczkach i kurtce, które ograniczają ruchy w kajaku. Przy temperaturze powietrza 20 stopni ten trening jest po prostu efektywniejszy.

- Takie obozy są bardzo istotne jeżeli chodzi o przygotowanie zawodników do nadchodzących startów. To się też przekłada na ilość wypływanych kilometrów - dodała Agnieszka Banaś, trenerka w Silvant Kajak.

Przemysław Rojek i Igor Komorowski obecnie przebywają na obozie reprezentacji w Portugalii, gdzie przygotowują się do sezonu. Prawdopodobnie w lutym na obóz kadrowy swojej reprezentacji pojedzie Julia Kot.

W Elblągu powstała też Akademia Kajakowa Silvant Kajak. Udział w niej będą brali wyróżniający się kajakarze z klubów województwa warmińsko-mazurskiego. Z jednej strony to wyraz docenienia i zaufania ze strony Warmińsko-Mazurskiego Związku Kajakowego, a z drugiej... to właśnie elbląski klub ma jedne z lepszych warunków do trenowania.

- W Elblągu i na obozach organizowanych przez nasz klub będą trenować dzieci z naszego województwa, które przejdą kwalifikacje. Silvant będzie przewodził organizacji zajęć dla najlepszych zawodników z województwa warmińsko-mazurskiego - mówił Wojciech Załuski. - Chcemy doprowadzić do tego, aby zawodnicy w naszym województwie wiosłowali tak samo. W Polsce są różne szkoły nauki wiosłowania. My chcemy, by kajakarze z naszego województwa „mówili jednym językiem“. Kiedy do reprezentacji Polski zostanie powołany zawodnik z Olsztyna i Elbląga, będzie wtedy możliwość utworzenia z nich osady, ponieważ będą wiosłować w tym samym stylu. Utworzenie akademii nie będzie przeszkadzało w realizacji cyklu treningowego naszych zawodników.

26 maja klub zaplanował regaty Energa Cup na rzece Elbląg. Prawdopodobnie w tym dniu na rzece zadebiutują elbląskie smocze łodzie zakupione ze środków Budżetu Obywatelskiego. Regaty na smoczych łodziach mają być skierowane do mieszkańców miasta. Okazję do połknięcia kajakarskiego bakcyla młodzi mieszkańcy Elbląga będą mieli w drugim tygodniu ferii. W tym czasie elbląscy kajakarze organizują półkolonie dla dzieci w wieku 10-13 lat. - W planach są zajęcia ogólnorozwojowe na terenie przystani: w baseniku kajakowym, na sali, na siłowni, wyjście na basen, na łyżwy - poinformował trener.

- Bardzo by nam zależało, żeby dzieciaki do nas przyszły. Spróbować, nie bać się wody. Nasi trenerzy potrafią oswoić dziecko z wodą, nie ma się czego bać - dodała Agnieszka Banaś.

