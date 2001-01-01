Kajakarze zapraszają na dzień otwarty

UKS Silvant Kajak serdecznie zaprasza dzieci w wieku 8 – 12 lat wraz z rodzicami na wyjątkowy dzień otwarty, który odbędzie się w niedzielę (14 września) w godzinach 12 – 16.

To doskonała okazja, aby aktywnie spędzić czas nad wodą, spróbować swoich sił w kajakarstwie i poznać atmosferę panującą w naszym klubie.

W programie:

- wyścigi na kajakach turystycznych – sportowe emocje i zabawa dla najmłodszych

- próba swoich sił na kajaku wyczynowym – możliwość sprawdzenia się w prawdziwym sprzęcie sportowym\

- pływanie na deskach SUP – świetna forma rekreacji na wodzie

- przejażdżki motorówką – dla dzieci i rodziców, gwarancja mocnych wrażeń

- wspólny grill z zawodnikami i trenerami – czas na integrację i rozmowy w miłej atmosferze

Informacje organizacyjne:

14 września, godz 12 – 16, uczestnicy: dzieci w wieku 8 – 12 lat (z rodzicami)

kontakt: Adam Załuski (793 039 687) lub Paweł Krause (607 399 891)