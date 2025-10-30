Próbował uniknąć zderzenia, uderzył w słup

Dziś (30 października) na skrzyżowaniu Grobli św. Jerzego z ul. Traugutta kierujący toyotą uderzył w słup. Mężczyzna został zabrany do szpitala. Zobacz zdjęcia.

Na miejsce zdarzenia, które miało miejsce około godz. 8, przybyła policja , straż pożarna oraz Zespół Ratownictwa Medycznego.

- Od Armii Krajowej w kierunku Bema prawy pasem jechał 64-letni taksówkarz, a lewym pasem 57-letni kierujący toyotą. Taksówkarz nieprawidłowo zmieniał pas ruchu, mężczyzna z toyoty próbował uniknąć zderzenia i najechał na słup. Poszkodowany został przewieziony karetką do szpitala. Obaj mężczyźni byli trzeźwi - relacjonował policjant.

Na razie nie wiadomo czy zdarzenie zostanie sklasyfikowane jako wypadek czy jako kolizja. Na miejscu są także pracownicy tramwajów elbląskich oraz serwisanci sygnalizacji świetlnej, ponieważ uszkodzona została smarownica od tramwajów oraz sygnalizacja.