Na wzgórzu przy Dąbrowskiego powstaje coś wyjątkowego…

Sąsiedztwo lasu, widok z okien na panoramę miasta, wysoki standard, lokalizacja na uboczu, ale z bliskim dostępem do wszystkich usług (sklepy, żłobek i przedszkole). Powstające przy ul. Dąbrowskiego nowe Osiedle Ostoja, to jedno z najlepszych miejsc do zamieszkania w Elblągu. Kameralne i zamknięte jest idealnym miejscem dla rodzin i osób, które poszukują zacisznej oazy w mieście. Lokale od 29 do 93 m2, dostępne są od 263 tys. zł. Budowa zakończy się już w połowie przyszłego roku. Zobacz zdjęcia i FILM oraz poznaj Ostoję od środka!

Osiedle Ostoja powstaje w zielonej części miasta w dzielnicy Warszawskie Przedmieście, przy ulicy Generała Jarosława Dąbrowskiego 33 w Elblągu. Dzięki swojemu położeniu na słonecznym wzniesieniu terenu wynoszącym 32,6 metra n.p.m., z okien na wyższych piętrach podziwiać będzie można panoramę miasta i piękne zachody słońca. To świetna lokalizacja na spacery pośród natury. Zaledwie 250 metrów od osiedla i 3 minuty drogi pieszo, znajduje się zbiornik wodny otoczony zielenią z licznymi ścieżkami wokół.



To tu przyszli mieszkańcy znajdą swoją oazę spokoju, swoją ostoję. W spokojnej okolicy, na bezpiecznym osiedlu, gdzie młode rodziny korzystać będą z sąsiedztwa żłobka i przedszkola Mały Europejczyk, a jednocześnie każdy skorzysta z bliskości parku handlowego na skrzyżowaniu Rawskiej z Łęczycką, a także marketów Biedronka i Dino oraz stacji benzynowej Falco. To wszystko w zasięgu maksymalnie 5 minut pieszo. Osoby mobilne docenią także prostotę dojazdu z osiedla do węzła Elbląg Wschód (przez ul. Rawską), łączącego drogi ekspresowe S7 i S22.



Tuż przy lesie powstają 3 kameralne budynki z centralnie położonym dziedzińcem - placem do zabaw i spotkań. W trzypiętrowych budynkach zaprojektowano łącznie 77 mieszkań jedno, dwu, trzy i czteropokojowych o powierzchniach od 29 do 93 m2. Jedna trzecia z nich znalazła już swoich nabywców lub jest w rezerwacji.



Co wyróżnia Osiedle Ostoja?

Przede wszystkim wysoki standard wykończenia części wspólnych i lokali mieszkalnych:



- wodne ogrzewanie podłogowe w każdej łazience

- w mieszkaniach tynki gipsowe oraz sufity szpachlowane i malowane na biało

- wewnętrzne parapety z konglomeratu (sztuczny marmur)

- drzwi wejściowe do lokali klasy RC2

- zielone ogródki z utwardzonymi tarasami przynależne do mieszkań położonych na parterze

- przestronne balkony w każdym mieszkaniu na piętrach

- panoramiczne okna w salonach (od 2 do 2,8 metra szerokości)

- wideodomofony

- szlaban na wjeździe

- zamknięte osiedle z dużą ilością zewnętrznych i wewnętrznych (w hali garażowej) miejsc postojowych (aż 106 stanowisk na 77 lokali!)

- 5 cichobieżnych wind dostępnych już od poziomu hali garażowej

- 93 indywidualne komórki lokatorskie o wielkości nawet 7,40 m2





Korytarze w stylu hotelowym

Niepowtarzalnego charakteru wnętrzom każdego z budynków nadadzą starannie zaprojektowanie korytarze. Wykończone będą w eleganckich, modnych i stonowanych barwach bieli, grafitu oraz zieleni, z elementami w kolorystyce drewna dębowego i betonu, tworząc unikatowy styl.

Motywem przewodnim, występującym na wszystkich kondygnacjach, będą natomiast fotografie otoczonego zielenią, pobliskiego zbiornika wodnego przy ul. Dąbrowskiego (idealnego na spacery z rodziną lub z psem).



Przekazanie kluczy latem przyszłego roku

Realizacja osiedla ruszyła jesienią 2024 roku i aktualnie osiągnęła stan surowy zamknięty. Wewnątrz trwają już prace wykończeniowe, a na zewnątrz wykonywana jest elewacja. Inwestycja, zakończy się w połowie 2026 roku. Odbiór kluczy do mieszkań zaplanowano na trzeci kwartał 2026 roku.



Za realizację Ostoi odpowiada doświadczony deweloper EL INVEST Development (603 oddane do użytkowania mieszkania w Elblągu w ciągu ostatnich 6 lat), który obecnie kończy swój kolejny projekt – budynek Nowy Jar z 70 mieszkaniami przy ul. Legionów 40 (wszystkie zostały już sprzedane).



Atrakcyjne ceny za wysoki standard

Pełną ofertę dostępnych na Ostoi mieszkań, znaleźć można na stronie inwestycji www.OstojaElblag.pl/lista-lokali/ Ceny lokali zaczynają się od 7990 zł/m2 i 263 tys. zł.



Więcej szczegółów pod numerem telefonu 727 011 611 oraz w biurze sprzedaży dewelopera EL INVEST otwartym od poniedziałku do piątku, w godzinach 09:00 – 17:00.



W biurze doradzimy i pomożemy również w pozyskaniu kredytu mieszkaniowego. Nasz specjalista ds. kredytów hipotecznych Marcin Kurach, kompleksowo i bezpłatnie potwierdzi zdolność kredytową, przedstawi oferty banków, złoży w imieniu klienta wnioski kredytowe i pomoże wybrać najtańszy kredyt oraz najkorzystniejsze związane z nim ubezpieczenia.



Wszystkie bieżące informacje, w tym relacje z budowy, można śledzić na fanpage inwestycji Osiedla Ostoja na Facebooku - www.facebook.com/OstojaElblag

BIURO SPRZEDAŻY MIESZKAŃ:

Elbląg, ul. Fromborska 29 (za Aldi, na terenie inwestycji Nowy Jar)

tel. 727 011 611

olga.kobus@el-invest.pl

www.OstojaElblag.pl