Kolejna porażka Silvantu

Piłkarze ręczni Silvantu nie zdołali przerwać złej passy i przegrali czwarty z rzędu mecz. Dziś (18 kwietnia) Elblążanie ponieśli porażkę z SPR Wybrzeże Gdańsk 29:34.

Druga runda I-ligowych rozgrywek nie jest udana w wykonaniu elbląskich szczypiornistów. Drużyna Mikołaja Kupca i Damiana Malandy miała już za sobą osiem meczów, z czego tylko jeden zakończył się zdobyciem kompletu punktów, dwa natomiast przegraną po rzutach karnych. Dzisiejszy rywal naszego zespoły SPR Wybrzeże Gdańsk w Elblągu zremisował 34:34 i ostatecznie wygrał to spotkanie. Przed meczem rewanżowym zespoły dzieliły zaledwie dwa oczka, Silvant miał ich 22, rywal natomiast 20.

Elblążanie nieźle rozpoczęli ten pojedynek, najpierw dwukrotnie między słupki trafił Kacper Sparzak, a gdy udało się zdobyć trzy z rzędu bramki, nasza drużyna prowadziła 7:4. Zawodnicy Silvantu do 18. minuty mieli trzy gole w zapasie, potem ich gra się załamała. Byli nieskuteczni w ataku, defensywa również szwankowała i Gdańszczanie zdobyli aż siedem bramek z rzędu. W końcówce pierwszej części meczu zespoły trafiały do siatki naprzemiennie i po 30 minutach gry było 16:13.

Po zmianie stron trwała wyrównana walka, do stanu 19:16. Na kolejną bramkę naszej drużyny musieliśmy czekać pięć minut, rywal w tym czasie zanotował trzybramkową serie. Skuteczny w szeregach Silvantu była Michał Ściesiński, który zdobył trzy kolejne bramki dla swojej drużyny. Elblążanie mozolnie gonili wynik, dobrze wyglądała gra z obrotowym Mikołajem Soleckim, który w krótkim czasie zdobył kilka bramek. Gdy w 51. minucie, defensywę Wybrzeża wymanewrował Michał Peret, tablica wyników wskazywała 26:25 i nasz zespół był już bardzo blisko by odwrócić losy meczu. Niestety w ostatnich akcjach meczu Gdańszczanie byli skuteczniejsi, znów zanotowali serię celnych rzutów i odskoczyli na sześć bramek. Ostatecznie Wybrzeże wygrało różnicą pięciu trafień (34:29).

SPR Wybrzeże Gdańsk - Silvant Handball Elbląg 34:29 (16:13)

Silvant: Plak, Wojciechowski - Ściesiński 6, Sparzak 5, Solecki 5, Łucyn 4, Peret 3, Heyda 3, Laskowski 2, Chodziński Sz. 1, Kwiatkowski, Stańczuk, Chodziński S., Bąkowski, Kwiatkowski, Sucharski, Boenig.

Zobacz tabelę i terminarz I ligi mężczyzn.

W 24. kolejce Elblążanie podejmą 25 kwietnia w hali przy ul. Kościuszki KS Tytani Wejherowo.