Mały wielki hokej

Nie ma miękkiej gry, elbląskie lodowisko „Helena” aż kipi od emocji. Na tafli młodzi hokeiści rywalizowali w Międzynarodowym Turnieju Hokeja na Lodzie do lat 13. Zobacz zdjęcia z meczu z GAS Olivią Gdańsk.

Honory gospodarza pełnią elbląscy Wikingowie, którzy goszczą kolegów z Les Lions de Compiegne, GAS Olivia Gdańsk, LTH Lublin i ŁKH Łódź.

- Gramy systemem każdy z każdym, mecz i rewanż. Każda z drużyn rozgrywa po osiem meczów, dwie połowy po 15 minut. Zdecydowaliśmy się na taki format, aby było jak najwięcej grania – mówi Jakub Wala, trener elbląskich Wikingów. - W drużynach grają chłopcy do lat 13 i dziewczynki do lat 14.

Zacięta walka na lodzie trwa od soboty. Emocji i dobrej zabawy nie brakuje. Elblążanie plasują się w połowie stawki. Z 10 punktami ostatecznie zajęli trzecie miejsce w turnieju. Wygrali hokeiści z Gdańska przed Łodzianami.

- Dla mnie najważniejsza jest możliwość rywalizacji. Wychodzimy na lód i chcemy wygrać, bez względu na wszystko – mówi 12. letni Wojtek, który w hokeja gra od sześciu lat. - Jak już umie się jeździć na łyżwach, to bardzo łatwo nauczyć się grać w hokeja.

- To jest fajna i bardzo emocjonująca gra – dodaje 11. letnia Kalina, hokeistka od sześciu lat.

Elbląski klub prowadzi szkolenie w minihokeju (gra się na połowie lodowiska), oraz w kategoriach żaka młodszego i żaka starszego. Na tafli elbląskiego lodowiska na łyżwach i z kijem w ręku ślizgają się już kilkulatkowie, zarówno chłopcy jak i dziewczynki.