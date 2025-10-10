Miesiąc do Biegu Niepodległości

Już tylko miesiąc pozostał do XI Elbląskiego Biegu Niepodległości! 11 listopada w samym sercu elbląskiej starówki, biegacze w biało-czerwonych barwach i z ogromną dumą, ruszą na trasę biegu. Zapisy trwają, więc spiesz się zanim limit miejsc zostanie wyczerpany!

– Trwa wielkie odliczanie do jednego z najbardziej popularnych biegu w Elblągu. Już ponad połowa miejsc na Bieg Główny została wyprzedana, a na biegi dziecięce lada dzień limit zostanie wyczerpany. Ogromnie cieszy nas tak duże zainteresowanie biegiem. Zachęcamy aby nie czekać na ostatnią chwilę zapisami, to najlepszy czas na podjęcie decyzji i rozpoczęcie przygotowania do wydarzenia. Dodatkowo przypominamy o możliwości zakupienia dedykowanej koszulki, którą po raz pierwszy można wybrać z pośród dwóch wariantów - biały i czerwony – mówi Paulina Borkowska, kierownik Działu Organizacji Imprez i Marketingu w MOSiR Elbląg.

BIEG NA 10 KM I SZTAFETY

Podczas Biegu Niepodległości zawodnicy będą mieli do pokonania dystans 10 kilometrów samodzielnie lub trójkami w sztafecie. Rywalizacja drużynowa wyzwala jeszcze większe emocje na trasie. Można biec z przyjaciółmi, kolegami z pracy lub z rodziną. W efekcie, jeżeli tworzycie zgrany zespół i macie wspólne zainteresowania dotyczące biegania, jest to idealna propozycja na świętowanie tego wyjątkowego dnia.

KOSZULKA

Zachęcamy biegaczy do zakupu pamiątkowej koszulki, zaprojektowanej specjalnie na XI edycję Elbląskiego Biegu Niepodległości. W tym roku zawodnicy mogą zdecydować o kolorze, do wyboru biały lub czerwony wariant. Koszulki dostępne są zarówno dla dorosłych (rozmiary S–XXL), jak i dla dzieci (rozmiar na wiek: 4 lata, 8 lat, 12 lat, 16 lat), dzięki czemu każdy uczestnik – niezależnie od wieku – może wystartować w stroju, który będzie piękną pamiątką na lata. Można ją nabyć wyłącznie przez stronę elektronicznezapisy.pl – tylko do 5 listopada.

ZAPISY

W Biegu Głównym obowiązuje limit 850 uczestników, a w Małym Biegu do 700 zawodników. Zgłoszenia do XI Elbląskiego Biegu Niepodległości na 10 km, Sztafet oraz Małego Biegu Niepodległości będą przyjmowane jedynie za pośrednictwem oficjalnej strony internetowej elektronicznezapisy.pl do 5 listopada do godz. 23:59 lub do wyczerpania limitu miejsc. Po tym terminie dopisanie się do listy startowej nie będzie możliwe.