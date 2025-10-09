UWAGA!

----

Chciał sprzedać opony, padł ofiarą oszustwa

 Elbląg, Chciał sprzedać opony, padł ofiarą oszustwa
fot. KM Policji w Elblągu

32. letni mieszkaniec Elbląga padł ofiarą internetowego oszusta. Mężczyzna chciał w legalny sposób sprzedać komplet opon na jednym z popularnych portali aukcyjnych. Niestety, jego ogłoszeniem zainteresował się przestępca, który wykorzystał podstępny sposób działania, by wyłudzić dane do logowania w banku.

Oszust, podając się za kupującego, skontaktował się z elblążaninem i przesłał mu link, który – jak twierdził – miał umożliwić sfinalizowanie transakcji. W rzeczywistości była to fałszywa strona, łudząco przypominająca witrynę firmy kurierskiej lub banku. Po kliknięciu w link i podaniu danych do logowania, z konta mężczyzny zniknęło ponad 4 tysiące złotych.
       Sprawą zajmują się policjanci z wydziału do walki z cyberprzestępczością. Funkcjonariusze przypominają, że tego typu ataki, określane jako phishing, polegają na wysyłaniu fałszywych wiadomości e-mail lub SMS zawierających linki do zainfekowanych stron lub formularzy wyłudzających dane osobowe, loginy i hasła.
       Policja ostrzega: Nie klikaj w podejrzane linki przesyłane przez nieznane osoby, zwłaszcza w wiadomościach dotyczących płatności, przesyłek czy logowania do banku. Zawsze sprawdzaj adres strony internetowej i pamiętaj, że prawdziwe platformy sprzedażowe nigdy nie proszą o podawanie danych do logowania poza swoim oficjalnym serwisem.
       Dbaj o swoje bezpieczeństwo w sieci – jedna chwila nieuwagi może kosztować utratę wszystkich oszczędności.

Jakub Sawicki, zespół prasowy KM Policji w Elblągu

A moim zdaniem...

Najnowsze artykuły w dziale Prawo i porządek

Artykuły powiązane tematycznie

Zamieszczenie następnej opinii do tego artykułu wymaga zalogowania

W formularzu stwierdzono błędy!

Ok
Dodawanie opinii
Aby zamieścić swoje zdjęcie lub avatar przy opiniach proszę dokonać wpisu do galerii Czytelników.
Dołącz zdjęcie:

Podpis:

Jeśli chcesz mieć unikalny i zastrzeżony podpis
zarejestruj się.
E-mail:(opcjonalnie)
A moim zdaniem...
  • 32 lata... Hmmmm... Przecież to dorosły człowiek. Gdzie on się dotychczas uchował?
    Zgłoś do moderacji     Odpowiedz
    2
    1
    hobby720ukfe(2025-10-09)
  • Marne szanse, że odzyska pieniądze. Bardzo łatwo nabrać się na ten sposób oszustwa, chłopak ucieszył się, że ma klienta i to zgubiło jego czujność.
    Zgłoś do moderacji     Odpowiedz
    0
    0
    uważajcie(2025-10-09)
Reklama
 