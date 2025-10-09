Chciał sprzedać opony, padł ofiarą oszustwa

32. letni mieszkaniec Elbląga padł ofiarą internetowego oszusta. Mężczyzna chciał w legalny sposób sprzedać komplet opon na jednym z popularnych portali aukcyjnych. Niestety, jego ogłoszeniem zainteresował się przestępca, który wykorzystał podstępny sposób działania, by wyłudzić dane do logowania w banku.

Oszust, podając się za kupującego, skontaktował się z elblążaninem i przesłał mu link, który – jak twierdził – miał umożliwić sfinalizowanie transakcji. W rzeczywistości była to fałszywa strona, łudząco przypominająca witrynę firmy kurierskiej lub banku. Po kliknięciu w link i podaniu danych do logowania, z konta mężczyzny zniknęło ponad 4 tysiące złotych.

Sprawą zajmują się policjanci z wydziału do walki z cyberprzestępczością. Funkcjonariusze przypominają, że tego typu ataki, określane jako phishing, polegają na wysyłaniu fałszywych wiadomości e-mail lub SMS zawierających linki do zainfekowanych stron lub formularzy wyłudzających dane osobowe, loginy i hasła.

Policja ostrzega: Nie klikaj w podejrzane linki przesyłane przez nieznane osoby, zwłaszcza w wiadomościach dotyczących płatności, przesyłek czy logowania do banku. Zawsze sprawdzaj adres strony internetowej i pamiętaj, że prawdziwe platformy sprzedażowe nigdy nie proszą o podawanie danych do logowania poza swoim oficjalnym serwisem.

Dbaj o swoje bezpieczeństwo w sieci – jedna chwila nieuwagi może kosztować utratę wszystkich oszczędności.