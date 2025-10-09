Trwają prace na Dąbka-Piłsudskiego. Kiedy koniec?

Od czerwca na skrzyżowaniu w pobliżu targowiska miejskiego trwają prace remontowe. Te wydłużyły się ze względu na potrzebę remontu kanalizacji w tym miejscu, która odbywa się poza projektem, ale przy okazji jego wykonania. Zobacz zdjęcia skrzyżowania z 9 października.

Podczas prac na skrzyżowaniu Dąbka-Piłsudskiego okazało się, że potrzebny jest remont kanalizacji, który zostanie wykonany z udziałem EPWiK. W związku z tym zakończenie prac na skrzyżowaniu przesunięto z połowy na koniec października. Dodajmy, że zakończono remont samego torowiska, stąd na ten odcinek Dąbka od 15 września wróciły tramwaje (jednak nie zatrzymują się na przystanku przy targowisku). Remont skrzyżowania to koszt ponad 3,8 mln zł.