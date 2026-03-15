Mistrzowski Atak

Siatkarze IKS Atak wygrali warmińsko – mazurską III ligę siatkarzy. W sobotnim (14 marca) meczu w Gietrzwałdzie pewnie pokonali miejscowy KPS. Przed nimi turniej półfinałowy barażów o II ligę.

W warmińsko – mazurskiej grupie III ligi siatkarzy rywalizowało osiem zespołów. Walka o czołowe lokaty trwała do końca. Siatkarze elbląskiego Ataku przez cały sezon zasadniczy prezentowali najbardziej równą formę i zasłużenie triumfowali w rozgrywkach.

W 14 meczach sezonu zasadniczego zgromadzili 33 punkty odnosząc 11 zwycięstw (2x po tie breaku) i 3 porażki (2 x po tie breaku). W setach: 38 wygranych, 14 padło łupem rywali.

Od 27 do 29 marca elbląski zespół zagra Łodzi, w turnieju półfinałowym o wejście do II ligi. Do finałowego turnieju awansują dwie pierwsze drużyny.

Wyniki IKS Atak w III lidze siatkarzy:

Atak Elbląg vs Energa AZS UWM Olsztyn 3:0

SMS 4M Energy Działdowo vs Atak Elbląg 0:3

Panorama Kozłowo vs Atak Elbląg 2:3

Huragan Stawiguda vs Atak Elbląg 3:2

Atak Elbląg vs Volley MGR Sigma Mrągowo 3:0

Energa AZS UWM Olsztyn vs Atak Elbląg 0:3

Cresovia Górowo Iławeckie vs Atak Elbląg 3:1

Atak Elbląg vs KPS Gietrzwałd 3:0

Atak Elbląg vs SMS 4M Energy Działdowo 3:1

Atak Elbląg vs Panorama Kozłowo 3:2

Volley MGR Sigma Mrągowo 0:3

Atak Elbląg vs Huragan Stawiguda 3:0

Atak Elbląg vs Cresovia Górowo Iławeckie 2:3

KPS Gietrzwałd vs Atak Elbląg 0:3