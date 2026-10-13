Najlepsi w szkolną piłkę ręczną

Za nami kolejne rozgrywki, w ramach XLI Miejskich Igrzysk Młodzieży Szkolnej w Elblągu. W piłce ręcznej dziewcząt i chłopców z kl. VIII i młodszych nagrodzono 6 zespołów. W turnieju wzięły udział elbląskie Szkoły Podstawowe. Medalistów wyłoniła faza grupowa i faza pucharowa. Poznaliśmy 3 najlepsze zespoły w każdej z płci.

Klasyfikacja finałowa dziewcząt:

1. Sportowa Szkoła Podstawowa nr 3

2. Szkoła Podstawowa nr 9

3. Szkoła Podstawowa nr 11

Klasyfikacja finałowa chłopców:

1. Szkoła Podstawowa nr 9

2. Szkoła Podstawowa nr 21

3. Szkoła Podstawowa nr 11

Szkoły Podstawowe rywalizują w wielu dyscyplinach, przez cały rok szkolny. Na zakończenie poznamy najlepsze we współzawodnictwie sportowym. Po każdej dyscyplinie, 3 pierwsze drużyny otrzymują medale.

Więcej informacji na stronie mostruso.pl i na Facebooku MOS Elbląg.