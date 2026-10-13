Najlepsi w szkolną piłkę ręczną
Za nami kolejne rozgrywki, w ramach XLI Miejskich Igrzysk Młodzieży Szkolnej w Elblągu. W piłce ręcznej dziewcząt i chłopców z kl. VIII i młodszych nagrodzono 6 zespołów. W turnieju wzięły udział elbląskie Szkoły Podstawowe. Medalistów wyłoniła faza grupowa i faza pucharowa. Poznaliśmy 3 najlepsze zespoły w każdej z płci.
Klasyfikacja finałowa dziewcząt:
1. Sportowa Szkoła Podstawowa nr 3
2. Szkoła Podstawowa nr 9
3. Szkoła Podstawowa nr 11
Klasyfikacja finałowa chłopców:
1. Szkoła Podstawowa nr 9
2. Szkoła Podstawowa nr 21
3. Szkoła Podstawowa nr 11
Szkoły Podstawowe rywalizują w wielu dyscyplinach, przez cały rok szkolny. Na zakończenie poznamy najlepsze we współzawodnictwie sportowym. Po każdej dyscyplinie, 3 pierwsze drużyny otrzymują medale.
Więcej informacji na stronie mostruso.pl i na Facebooku MOS Elbląg.