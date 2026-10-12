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Policja w Elblągu doczeka się nowej siedziby. Wiadomo, kto ją zbuduje

 Elbląg, Wizualizacja nowej komendy (materiał KWP Olsztyn)
Wizualizacja nowej komendy (materiał KWP Olsztyn)

Spółka MIRBUD ze Skierniewic wygrała przetarg na budowę nowej siedzibę Komendy Miejskiej Policji w Elblągu przy ul. Lotniczej. Firma złożyła najtańszą spośród 12 ofert – na kwotę około 88,2 mln zł. To o blisko 48 mln zł mniej niż Komenda Wojewódzka Policji w Olsztynie zamierzała przeznaczyć na inwestycję. Wykonawca będzie miał 40 miesięcy od podpisania umowy na realizację zadania.

O realizację tej inwestycji ubiegało się 12 firm. Komenda Wojewódzka Policji w Olsztynie przeznaczyła na nią 136 mln zł (pieniądze mają pochodzić z Programu Modernizacji Służb Mundurowych na lata 2026-2029), najwyższa oferta w przetargu opiewała na ponad 178 mln zł, najniższa na 88 mln zł.

 

W przetargu swoje oferty złożyły (zaokrąglenia od redakcji to pełnych milionów):

  1. Konsorcjum spółki Balzola Polska z Warszawy i hiszpańskiej firmy Lantania - 101 mln zł
  2. MIRBUD ze Skierniewic - 88 mln zł
  3. Budimex - 105 mln zł
  4. Fine Tech Construction z Warszawy - 89 mln zł
  5. STRABAG z Pruszkowa - 106 mln zł
  6. UNIBEP z Bielska Podlaskiego - 98 mln zł
  7. ALSTAL GRUPA BUDOWLANA z Bydgoszczy (pozostali wykonawcy: AD Development - partner konsorcjum) - 92 mln zł
  8. MKL BAU SPOLKA z Grabianowa cena - 91 mln zł
  9. R/S Budownictwa z Białegostoku - 96 mln zł
  10. WIMAKS TOCZYLOWSKI z Józefowa - 178 mln zł
  11. ELECTRA CONSTRUCTION POLSKA z Warszawy - 106 mln zł
  12. ZAB-BUD z Warszawy - 98 mln zł

Jak czytamy dokumentach przetargowych, najwięcej punktów uzyskała oferta złożona przez MIRBUD S.A. ze Skierniewic. Firma zaoferowała 88,2 mln zł.

- Cena oferty nie przekracza środków, jakie zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia. Z wykonawcą, którego ofertę wybrano jako najkorzystniejszą, zostanie zawarta umowa. Spółka MIRBUD będzie miała 40 miesięcy od daty jej podpisania na realizację zadania – czytamy w dokumentach przetargowych.

Spółka MIRBUD ma na swoim koncie m. in. budowę stadionu miejskiego w Opolu, siedziby Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni czy nowego terminala portu lotniczego Warszawa-Radom.

Przypomnijmy, że o potrzebie budowy nowej komendy mówi się co najmniej od 2017 roku. W 2019 roku miasto za symboliczną złotówkę przekazało na ten cel działkę (2 ha) przy ul. Lotniczej. Inwestorem jest Komenda Wojewódzka Policji w Olsztynie, ma gotowy projekt, a także pozwolenie na budowę.

Według projektu nowa Komenda Miejskiej Policji w Elblągu przy ul. Lotniczej ma składać się z trzech budynków: właściwej siedziby komendy, budynku strzelnicy i siłowni oraz pomieszczenia techniczno-magazynowego. Łączna planowana powierzchnia użytkowa wynosi ok. 3,8 tys. metrów kw., a kubatura – 38,5 tys. metrów sześciennych.


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