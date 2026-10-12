Policja w Elblągu doczeka się nowej siedziby. Wiadomo, kto ją zbuduje

Spółka MIRBUD ze Skierniewic wygrała przetarg na budowę nowej siedzibę Komendy Miejskiej Policji w Elblągu przy ul. Lotniczej. Firma złożyła najtańszą spośród 12 ofert – na kwotę około 88,2 mln zł. To o blisko 48 mln zł mniej niż Komenda Wojewódzka Policji w Olsztynie zamierzała przeznaczyć na inwestycję. Wykonawca będzie miał 40 miesięcy od podpisania umowy na realizację zadania.

O realizację tej inwestycji ubiegało się 12 firm. Komenda Wojewódzka Policji w Olsztynie przeznaczyła na nią 136 mln zł (pieniądze mają pochodzić z Programu Modernizacji Służb Mundurowych na lata 2026-2029), najwyższa oferta w przetargu opiewała na ponad 178 mln zł, najniższa na 88 mln zł.

W przetargu swoje oferty złożyły (zaokrąglenia od redakcji to pełnych milionów):

Konsorcjum spółki Balzola Polska z Warszawy i hiszpańskiej firmy Lantania - 101 mln zł MIRBUD ze Skierniewic - 88 mln zł Budimex - 105 mln zł Fine Tech Construction z Warszawy - 89 mln zł STRABAG z Pruszkowa - 106 mln zł UNIBEP z Bielska Podlaskiego - 98 mln zł ALSTAL GRUPA BUDOWLANA z Bydgoszczy (pozostali wykonawcy: AD Development - partner konsorcjum) - 92 mln zł MKL BAU SPOLKA z Grabianowa cena - 91 mln zł R/S Budownictwa z Białegostoku - 96 mln zł WIMAKS TOCZYLOWSKI z Józefowa - 178 mln zł ELECTRA CONSTRUCTION POLSKA z Warszawy - 106 mln zł ZAB-BUD z Warszawy - 98 mln zł

Jak czytamy dokumentach przetargowych, najwięcej punktów uzyskała oferta złożona przez MIRBUD S.A. ze Skierniewic. Firma zaoferowała 88,2 mln zł.

- Cena oferty nie przekracza środków, jakie zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia. Z wykonawcą, którego ofertę wybrano jako najkorzystniejszą, zostanie zawarta umowa. Spółka MIRBUD będzie miała 40 miesięcy od daty jej podpisania na realizację zadania – czytamy w dokumentach przetargowych.

Spółka MIRBUD ma na swoim koncie m. in. budowę stadionu miejskiego w Opolu, siedziby Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni czy nowego terminala portu lotniczego Warszawa-Radom.

Przypomnijmy, że o potrzebie budowy nowej komendy mówi się co najmniej od 2017 roku. W 2019 roku miasto za symboliczną złotówkę przekazało na ten cel działkę (2 ha) przy ul. Lotniczej. Inwestorem jest Komenda Wojewódzka Policji w Olsztynie, ma gotowy projekt, a także pozwolenie na budowę.

Według projektu nowa Komenda Miejskiej Policji w Elblągu przy ul. Lotniczej ma składać się z trzech budynków: właściwej siedziby komendy, budynku strzelnicy i siłowni oraz pomieszczenia techniczno-magazynowego. Łączna planowana powierzchnia użytkowa wynosi ok. 3,8 tys. metrów kw., a kubatura – 38,5 tys. metrów sześciennych.