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Nareszcie weekend: spacery historyczne i koncerty

Każdy z nas czekał na to pięć długich dni roboczych - nareszcie nadchodzi wyczekiwany weekend. Co zrobić z wolnym czasem w Elblągu?

W dniach 5–10 października w Elblągu odbywają się Elbląskie Dni Zdrowia 2026. Tegoroczna edycja wydarzenia odbywa się pod hasłem „Zdrowie zaczyna się w głowie”.

 

9 października o godz. 13:30 w auli IV LO odbędzie się spotkanie z Tomaszem Krykiem, utytułowanym trenerem kajakarstwa. Wstęp wolny.

 

10 października o godzinie 10 organizatorzy zapraszają na spacer historyczny do Stankowa. Bez względu na pogodę uczestnicy spotkają się w Kaplicy w Stankowie. Wpisowe 10 zł, więcej informacji tutaj.

 

W ramach projektu ”Elbląskie kobiety dla miasta. 80 lat działalności Ligi Kobiet Polskich w Elblągu” organizowane są spacery historyczne pod hasłem „Śladem elbląskich kobiet”. Pierwszy z nich odbędzie się już niebawem – 10 października w godzinach 11-13. Gości poprowadzi Adriana Stukowicz, przewodnik PTTK.

 

Jesień w pełni, a to oznacza jedno – czas na dynię! Już w sobotę, 10 października w godz. 12-17, Centrum Handlowe Ogrody ogrody zaprasza małych i dużych na wspólne, kreatywne powitanie tej barwnej pory roku. Czeka Was popołudnie pełne twórczej zabawy, słodkości i jesiennego klimatu.

 

Galeria EL zaprasza na oprowadzanie kuratorskie, które odbędzie 10 października o 12. Podczas spotkania będzie można dowiedzieć się trochę więcej o kulisach relacji malarka-poetka, o świetle jako doświadczeniu egzystencjalnym oraz o tym, co dzieje się kiedy ludzkie emocje są doprowadzone do granic intensywności. Po wystawie zbiorowej “CRASH” (inspirowanej filmem Davida Cronenberga o tym samym tytule) oraz po poetyckiej historii ukrytej w rozbłyskach światła na wystawie “SILENT ŚWIATŁO” Grażyny Smalej i Małgorzaty Lebdy oprowadzać będzie ich kuratorka, Emilia Orzechowska. Warunkiem udziału jest posiadanie ważnego biletu wstępu do Galerii EL.

 

10 października o godz. 18 w Sali u Św. Ducha Biblioteki Elbląskiej kameralny koncert zagrają laureat nagrody Fryderyka trębacz Piotr Damasiewicz i indyjski wirtuoz tabli Hanif Khan. Zaprasza, kończąc tym samym muzyczny sezon 2026, Stowarzyszenie Kulturalne Co Jest?

 

MKS Truso zaprasza do wzięcia udziału w zawodach rowerowych dla dzieci, młodzieży i dorosłych w Elblągu. Na trasie SkillParku przy ul. Królewieckiej toczyć się będzie rywalizacja po przeszkodach. Dla każdego pamiątkowy medal, a dla najlepszych kolejne nagrody. SkillPark Wyścigi wystartują 11 października na terenie Elbląskiego Bikeparku Truso, przy ul. Królewieckiej 162. Początek o godzinie 12.

 

Elbląska Orkiestra Kameralna zaprasza na koncert, podczas którego klasyczne brzmienie orkiestry smyczkowej spotka się ze swobodą jazzowej improwizacji. W roli solisty wystąpi Adam Wendt – wybitny saksofonista, kompozytor i laureat Złotego Fryderyka 2025. 11 października, godz. 18, Zespół Państwowych Szkół Muzycznych.

 

Tutaj sprawdzisz, co będzie się działo w sporcie.

 

Tych, którzy nie mają czasu na gotowanie lub zwyczajnie tego nie lubią, zachęcamy do skorzystania z Na Wynos. Znajdziecie tutaj bogatą ofertę elbląskich restauracji. Jeśli jeszcze coś wartego polecenia wydarzy się w Elblągu lub okolicy, informację o tym znajdziecie w dziale IMPREZY. Dobrego weekendu!


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