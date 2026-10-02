Nareszcie weekend: teatralna premiera i Ptasi Piknik

Każdy z nas czekał na to pięć długich dni roboczych - nareszcie nadchodzi wyczekiwany weekend. Co zrobić z wolnym czasem w Elblągu?

piątek (2 października)

Kolejna premiera w elbląskim teatrze. Klasyka światowego dramatu – „Trzy siostry” Czechowa otworzą sezon artystyczny 2026/27 u Sewruka. Akcja dramatu skupia się wokół rodzeństwa - sióstr Olgi, Maszy, Ireny oraz ich brata Andrzeja. Wychowani w stolicy, nie potrafią odnaleźć się w dusznej atmosferze prowincjonalnego miasteczka. Ich tęsknota za prawdziwym życiem staje się symbolem paraliżu woli. Początek przedstawienia o godz. 19 na Dużej Scenie.

sobota (3 października)

W Elblągu odbędzie się Październikowy Bieg na 6 Łap, który organizuje OTOZ Animals. Start o godz. 11. Więcej informacji o wydarzeniu w tym linku.

W Krynicy Morskiej rozpocznie się XVI Ptasi Piknik. To wydarzenie dla wszystkich miłośników ptaków, przyrody, lasu oraz aktywnego spędzania czasu na świeżym powietrzu. Tegoroczna edycja odbędzie się w weekend 3–4 października, w godzinach 9–16, przy dawnej leśniczówce Krynica Morska, położonej w połowie drogi pomiędzy Krynicą Morską, a Piaskami. Więcej informacji w tym linku.

Biblioteka Elbląska o godz. 12 zaprasza dzieci w wieku 7+ do Biblioteki Młodego Czytelnika Bulaj przy ul. Zamkowej 1 na spotkanie autorskie z Anną Włodarkiewicz wokół serii książek „Szkoła Astromagów”, pełnej magii i przygód opowieści o grupie młodych uczniów, których codzienność wypełniają tajemnice i gwiazdy. Obowiązują zapisy.

Wcześniej, bo o godz. 11, w sali U św. Ducha w Bibliotece Elbląskiej rozpocznie się spotkanie z prof. Jerzym Szyłakiem, podczas którego przyjrzymy się komiksowi i książce obrazkowej jako pełnoprawnym formom opowieści, sztuki i komunikacji – również dla dorosłego odbiorcy. Obowiązują zapisy.

Rusza kolejny sezon z The Metropolitan Opera w Światowidzie. W sobotę, 3 października, o godz. 19 będzie można obejrzeć “Cosi Fan Tutte” Mozarta. Więcej informacji tutaj.

Sprawdź też, co będzie się działo w sporcie.

Tych, którzy nie mają czasu na gotowanie lub zwyczajnie tego nie lubią, zachęcamy do skorzystania z Na Wynos. Znajdziecie tutaj bogatą ofertę elbląskich restauracji. Jeśli jeszcze coś wartego polecenia wydarzy się w Elblągu lub okolicy, informację o tym znajdziecie w dziale IMPREZY. Dobrego weekendu!