Nowy prezes Nestora

Ryszard Biegajewski, były łyżwiarz Olimpii Elbląg, działacz sportowy został nowym prezesem Elbląskiego Klubu Sportowca Nestora. Dziś (17 października) elbląscy sportowcy – nestorzy wybrali nowe władze

- Poprzednia kadencja była dla naszego klubu bardzo trudna. Przede wszystkim chciałbym zaprosić do klubu weteranów elbląskiego sportu, którzy chcieliby spędzać czas w sportowym gronie – mówił Ryszard Biegajewski, nowy prezes Elbląskiego Klubu Sportowca Nestora.

Ryszard Biegajewski jest byłym łyżwiarzem szybkim Olimpii Elbląg, działaczem piłkarskim. Na stanowisku prezesa ESK Nestora zastąpił Kazimierza Mieszczyńskiego.

W przyszłym roku ESK Nestora będzie obchodził 15. urodziny. Nestorzy zrzeszają byłych zawodników, trenerów i działaczy sportowych z elbląskiego środowiska sportowego.