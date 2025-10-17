UWAGA!

Nowy prezes Nestora

 Elbląg, Ryszard Biegajewski, nowy prezes ESK Nestora
Ryszard Biegajewski, nowy prezes ESK Nestora

Ryszard Biegajewski, były łyżwiarz Olimpii Elbląg, działacz sportowy został nowym prezesem Elbląskiego Klubu Sportowca Nestora. Dziś (17 października) elbląscy sportowcy – nestorzy wybrali nowe władze

- Poprzednia kadencja była dla naszego klubu bardzo trudna. Przede wszystkim chciałbym zaprosić do klubu weteranów elbląskiego sportu, którzy chcieliby spędzać czas w sportowym gronie – mówił Ryszard Biegajewski, nowy prezes Elbląskiego Klubu Sportowca Nestora.

Ryszard Biegajewski jest byłym łyżwiarzem szybkim Olimpii Elbląg, działaczem piłkarskim. Na stanowisku prezesa ESK Nestora zastąpił Kazimierza Mieszczyńskiego.

W przyszłym roku ESK Nestora będzie obchodził 15. urodziny. Nestorzy zrzeszają byłych zawodników, trenerów i działaczy sportowych z elbląskiego środowiska sportowego.

