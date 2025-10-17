5 hektarów na Modrzewinie pod młotek

Władze Elbląga chcą sprzedać kompleks działek o powierzchni 5 hektarów na Modrzewinie. Cena wywoławcza to ponad 2,5 mln złotych netto.

Kompleks czterech działek znajduje się przy ul. Kwiatkowskiego, między działającymi tu firmami Metal Exper i Liralightng . Jest przeznaczony pod obiekty produkcyjne, składy, magazyny lub zabudowę usługową.

Działka znajduje się między firmami Metal Expert i Liralightng tuż obok ścieżki rowerowej (fot. ortofotomapa UM Elbląg)

Jedna z działek w tym kompleksie – o prawie hektarowej powierzchni - położona jest na obszarze Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Elblągu i to Strefie – zgodnie z przepisami przysługuje prawo pierwokupu - Z Nabywcą nieruchomości zostanie zawarta warunkowa umowa sprzedaży w tym zakresie. Umowa przeniesienia własności nieruchomości zostanie z Nabywcą zawarta, jeśli podmiot uprawniony nie wykona przysługującemu mu prawa pierwokupu – informują urzędnicy w ogłoszeniu przetargowym.

Przetarg w sprawie sprzedaży działki odbędzie się 15 grudnia w Urzędzie Miejskim. Cena wywoławcza to 2 mln 550 tys. zł netto (plus VAT). Nabywca nieruchomości będzie musiał rozpocząć jej zabudowę do końca 2029 roku i zakończyć do 31 grudnia 2031 r.