5 hektarów na Modrzewinie pod młotek

 Elbląg, 5 hektarów na Modrzewinie pod młotek
(fot. Mikołaj Sobczak, archiwum portEl.pl)

Władze Elbląga chcą sprzedać kompleks działek o powierzchni 5 hektarów na Modrzewinie. Cena wywoławcza to ponad 2,5 mln złotych netto.

Kompleks czterech działek znajduje się przy ul. Kwiatkowskiego, między działającymi tu firmami Metal Exper i Liralightng . Jest przeznaczony pod obiekty produkcyjne, składy, magazyny lub zabudowę usługową.

  Elbląg, Działka znajduje się między firmami Metal Expert i Liralightng tuż obok ścieżki rowerowej
Działka znajduje się między firmami Metal Expert i Liralightng tuż obok ścieżki rowerowej (fot. ortofotomapa UM Elbląg)

Jedna z działek w tym kompleksie – o prawie hektarowej powierzchni - położona jest na obszarze Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Elblągu i to Strefie – zgodnie z przepisami przysługuje prawo pierwokupu - Z Nabywcą nieruchomości zostanie zawarta warunkowa umowa sprzedaży w tym zakresie. Umowa przeniesienia własności nieruchomości zostanie z Nabywcą zawarta, jeśli podmiot uprawniony nie wykona przysługującemu mu prawa pierwokupu – informują urzędnicy w ogłoszeniu przetargowym.

Przetarg w sprawie sprzedaży działki odbędzie się 15 grudnia w Urzędzie Miejskim. Cena wywoławcza to 2 mln 550 tys. zł netto (plus VAT). Nabywca nieruchomości będzie musiał rozpocząć jej zabudowę do końca 2029 roku i zakończyć do 31 grudnia 2031 r.

RG

  • Nabywca nieruchomości będzie musiał rozpocząć jej zabudowę do końca 2029 roku- Czyli ma 4 lata na wbicie łopaty. A ile lat na rozpoczęcie budowy otrzymał właściciel pół hektarowego terenu na Placu Konstytucji ? Bo tu już ponad 20 lat nie wbito jeszcze łopaty. Po prostu w elbląskim Ratuszu tego typu terminy są zależne nie od przepisów tylko od konkretnego urzędnika prowadzącego sprawę.
  • Terminy wydawać łatwo im przychodzi, dwa lata na zakończenie budowy, tylko jakoś oni żadnej inwestycji nie potrafią ukończyć w terminie... , urząd gnębienia ludzi... no proszępana nie dotrzymał pan terminu ukończenia budowy, będzie kara.. to ja może?... i zaczyna się czapkowanie przed nadętymi, kraj absurdów i wolnej amerykanki
    Amerykanin z Paryża(2025-10-17)
