VII Wielki Test Wiedzy o Elblągu. Ruszają zapisy!

Kto w tym roku zostanie zwycięzcą Wielkiego Testu Wiedzy o Elblągu? Przekonamy się 25 listopada, bo właśnie tego dnia zapraszamy wszystkich do udziału w wydarzeniu, organizowanym przez portEl.pl już po raz siódmy. Czeka świetna zabawa i wiele nagród, w tym główna - 3 tysiące złotych dla zwycięzcy, ufundowane przez prezydenta Elbląga. Przygotowaliśmy też kilka nowości.

Jak wziąć udział?

VII Wielki Test Wiedzy o Elblągu odbędzie się we wtorek, 25 listopada o godz. 18 w dużej sali kina Światowid. Zapisy do udziału właśnie ruszyły, można się zgłaszać mailowo pod adresem wielkitest@portel.pllub telefonicznie pod nr 55 235 39 76 (pn-pt. w godz. 9-15) do 25 listopada. W zgłoszeniu prosimy o podanie imienia i nazwiska oraz numeru telefonu, który ułatwi kontakt.

Co czeka uczestników?

Uczestnicy VII Wielkiego Testu Wiedzy o Elblągu zmierzą się w sali Kina Światowid z 60 pytaniami. Każde z pytań będzie miało cztery warianty odpowiedzi, z których tylko jedna będzie prawidłowa. O co będziemy pytać? Dosłownie o wszystko – historię miasta, jego gospodarkę, sprawy społeczne, komunikację, sport, kulturę i wiele innych dziedzin. Pytania będą się składać z trzech zestawów - pierwsze 20 będą dotyczyć historii miasta, kolejne 20 - współczesnego Elbląga, a ostatnie 20 - wydarzeń, o których możecie w ostatnich latach przeczytać na portElu.

Idziemy z duchem czasów, więc w tej edycji Wielki Test Wiedzy o Elblągu uczestnicy będą rozwiązywali nie pisemnie jak dotychczas, ale na swoich telefonach komórkowych. Przed rozpoczęciem testu każdy uczestnik będzie zobligowany do zalogowania się na swoim koncie na portElu (potrzebny nick, mail i hasło, jak założyć konto – o tym tutaj).

Po zalogowaniu i kliknięciu na podany przez nas link na ekranach komórek będą wyświetlane kolejne pytania z wariantami odpowiedzi. Na wybór prawidłowej będzie tylko 30 sekund (jak dotychczas). By uatrakcyjnić rywalizację, po każdych 10 pytaniach na ekranie Światowida będziemy podawać punktację najlepszych na dany moment uczestników. Mamy nadzieję, że ta nowinka przypadnie Państwu do gustu. Sprawi też, że laureatów VII Wielkiego Testu Wiedzy o Elblągu poznamy natychmiast po zakończeniu testu.

Laureaci VI Wielkiego Wiedzy o Elblągu (fot. Anna Dembińska, archiwum portEl.pl)

UWAGA! Do rywalizacji potrzebny będzie telefon komórkowy z Internetem. Jeśli dany uczestnik Internetu w komórce nie posiada, prosimy o taką informację przy rejestracji, zapewnimy wówczas dostęp do wi-fi.

W tym roku nie będziemy organizować wersji internetowej Wielkiego Testu Wiedzy o Elblągu. Zapraszamy wszystkich chętnych do jego rozwiązywania w kinie Światowid.

O co walczą uczestnicy Wielkiego Testu?

Nie tylko o chwilę sławy, ale także o konkretne nagrody.

zwycięzca Wielkiego Testu otrzyma 3 tys. złotych. Nagrodę ustanowił prezydent Elbląga Michał Missan. Otrzyma również bon na zakupy w CH Ogrody na kwotę 400 zł, pakiet startowy na Bieg Piekarczyka w 2026 r. od Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Elblągu oraz nagrody rzeczowe od Parku Krajobrazowego Wysoczyzny Elbląskiej, Elbląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji i Biblioteki Elbląskiej. A także statuetkę – Mistrz VII Wielkiego Testu Wiedzy o Elblągu

Nagrodę ustanowił prezydent Elbląga Michał Missan. Otrzyma również bon na zakupy w CH Ogrody na kwotę 400 zł, pakiet startowy na Bieg Piekarczyka w 2026 r. od Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Elblągu oraz nagrody rzeczowe od Parku Krajobrazowego Wysoczyzny Elbląskiej, Elbląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji i Biblioteki Elbląskiej. A także statuetkę – Mistrz VII Wielkiego Testu Wiedzy o Elblągu zdobywca drugiego miejsca otrzyma czytnik e-book i inne nagrody o łącznej wartości 2 tys. złotych ufundowane przez marszałka województwa Marcina Kuchcińskiego. Otrzyma również bon na zakupy w CH Ogrody o wartości 300 zł oraz pakiet startowy na Bieg Piekarczyka w 2026 r. od Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Elblągu oraz nagrody rzeczowe od Parku Krajobrazowego Wysoczyzny Elbląskiej, Elbląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji i Biblioteki Elbląskiej

ufundowane przez marszałka województwa Marcina Kuchcińskiego. Otrzyma również bon na zakupy w CH Ogrody o wartości 300 zł oraz pakiet startowy na Bieg Piekarczyka w 2026 r. od Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Elblągu oraz nagrody rzeczowe od Parku Krajobrazowego Wysoczyzny Elbląskiej, Elbląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji i Biblioteki Elbląskiej laureat trzeciego miejsca wygrywa foto albumy ufundowane przez Radę Miejsk ą w Elblągu , bon na zakupy w Centrum Handlowym Ogrody o wartości 200 zł oraz pakiet startowy na Bieg Piekarczyka w 2026 r. od Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Elblągu oraz nagrody rzeczowe od Parku Krajobrazowego Wysoczyzny Elbląskiej, Elbląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji i Biblioteki Elbląskiej

, bon na zakupy w Centrum Handlowym Ogrody o wartości 200 zł oraz pakiet startowy na Bieg Piekarczyka w 2026 r. od Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Elblągu oraz nagrody rzeczowe od Parku Krajobrazowego Wysoczyzny Elbląskiej, Elbląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji i Biblioteki Elbląskiej osoby, które zajmą miejsca od 4 do 10, otrzymają: bon na zakupy w Centrum Handlowym Ogrody o wartości 50 zł,ł, wejściówki na obiekty sportowe od Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacij w Elblągu oraz nagrody rzeczowe od Parku Krajobrazowego Wysoczyzny Elbląskiej, Elbląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji i Biblioteki Elbląskiej

bon na zakupy w Centrum Handlowym Ogrody o wartości 50 zł,ł, wejściówki na obiekty sportowe od Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacij w Elblągu oraz nagrody rzeczowe od Parku Krajobrazowego Wysoczyzny Elbląskiej, Elbląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji i Biblioteki Elbląskiej Laureaci miejsc 1-10 otrzymają również po voucherze wartości 50 zł do serwisu NaWynos oraz wejściówki do Elkamery, ufundowane przez Bibliotekę Elbląską.

otrzymają również po voucherze wartości 50 zł do serwisu NaWynos oraz wejściówki do Elkamery, ufundowane przez Bibliotekę Elbląską. Wszyscy uczestnicy VII Wielkiego Testu Wiedzy o Elblągu otrzymają kod rabatowy do serwisu NaWynos o wartości 10 zł.



Sponsorami VI Wielkiego Testu Wiedzy o Elblągu są firmy: Delta, OPEGiEKA, Schmid Energy Solutions oraz Centrum Handlowe Ogrody.

Zapraszamy szkoły!

W tym roku również zapraszamy uczniów elbląskich szkół ponadpodstawowych. W poprzednich edycjach Testu daliście czadu. Wasza wiedza nam zaimponowała, dlatego nie wyobrażamy sobie tej zabawy bez Was. Zgłaszajcie trzyosobowe drużyny, które będą reprezentowały szkołę. Testy rozwiązujecie indywidualnie, ale wynik sumujemy. Która szkoła zdobędzie najwięcej punktów, wygrywa. Będziemy Was doceniać, nie oceniać. Błyśnijcie wiedzą!

Głównymi partnerami VII Wielkiego Testu Wiedzy o Elblągu dla młodzieży są: Warmińsko-Mazurska Biblioteka Pedagogiczna w Elblągu i Elbląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji.

Zwycięska drużyna otrzyma w nagrodę

- 500 zł w formie bonu do EMPiK-u oraz organizację szkolenia/warsztatów na wybrany temat dla klasy, z której są laureaci. Nagrody ufundowała Warmińsko-Mazurska Biblioteka Pedagogiczna im. Jana Pawła II w Elblągu.

- 500 zł w formie bonu na zakupy w Centrum Handlowym Ogrody

- wejściówki na obiekty MOSiR w Elblągu (lodowisko i tor łyżwiarski Kalbar)

- pamiątkową statuetkę.

Szkoła, której drużyna wygra, otrzyma również nagrodę od Elbląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji – montaż poidełka do wody w szkole o wartości 4000 zł, a także gadżety EPWiK.

Drużyna, które zajmie drugie miejsce, otrzymuje:

- 300 zł w formie bonu do EMPiK ufundowany przez Warmińsko-Mazurska Biblioteka Pedagogiczna im. Jana Pawła II w Elblągu.

- 300 zł w formie bonu na zakupy w Centrum Handlowym Ogrody

- wejściówki na obiekty MOSiR w Elblągu (lodowisko i tor łyżwiarski Kalbar)

Drużyna, która zajmie trzecie miejsce, otrzymuje:

- 200 zł w formie bonu do EMPiK ufundowany przez Warmińsko-Mazurska Biblioteka Pedagogiczna im. Jana Pawła II w Elblągu.

- 200 zł w formie bonu na zakupy w Centrum Handlowym Ogrody

- wejściówki na obiekty MOSiR w Elblągu (lodowisko i tor łyżwiarski Kalbar)

Drużyny, które zajmą miejsca od IV do VI otrzymują:

- 150 zł w formie bonu na zakupy w Centrum Handlowym Ogrody

- wejściówki na obiekty MOSiR w Elblągu (lodowisko i tor łyżwiarski Kalbar)

- nagrody rzeczowe od Parku Krajobrazowego Wysoczyzny Elbląskiej, Elbląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji i Biblioteki Elbląskiej

Opiekunowie drużyn (jeden opiekun na drużynę) z miejsc I-VI otrzymują bony na zakupy w CH Ogrody o wartości 50 zł dla każdego.

Patronat honorowy nad wydarzeniem objęli: prezydent Elbląga Michał Missan, marszałek województwa warmińsko-mazurskiego Marcin Kuchciński oraz Rada Miejska w Elblągu.

Organizatorami VII Wielkiego Testu Wiedzy o Elblągu są: Elbląska Gazeta Internetowa portEl.pl oraz Centrum Spotkań Europejskich Światowid.

Regulamin VII Wielkiego Testu Wiedzy o Elblągu